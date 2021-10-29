UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Ян Блахович
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
Кори Сэндхаген
Магомед Анкалаев
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#UFC 267 #Блахович – Тейшейра #Ислам Махачев #Ян – Сэндхаген #Хамзат Чимаев #UFC #Махачев – Хукер #Петр Ян #Александр Волков #Анкалаев – Оздемир #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Кори Сэндхаген #Магомед Анкалаев #Ян Блахович

Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес

3 часа назад

В Абу-Даби прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 267. Он состоится 30 октября. Бои основного карда стартуют в 21:00 по московскому времени.

Результаты взвешивания у бойцов основного карда:

Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Победитель боя Ян – Сэндхаген станет обладателем временного пояса в легчайшем весе.

Казахстанский боец Дамир Исмагулов (74,1) не уложился в вес. Ему стало плохо во время церемонии. Секунданты увели Исмагулова под руки.

Хамзат Чимаев опоздал на церемонию взвешивания. Он сразу не уложился в нужный вес, но получил дополнительный час. Дальше показал нужный вес.

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Источник:
Официальный сайт UFC
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#UFC 267
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#Ислам Махачев
#Ян – Сэндхаген
#Хамзат Чимаев
#UFC
#Махачев – Хукер
#Петр Ян
#Александр Волков
#Анкалаев – Оздемир
#Волков – Тыбура
#Джинглианг – Чимаев
#Кори Сэндхаген
#Магомед Анкалаев
#Ян Блахович