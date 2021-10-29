UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Ян Блахович
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
Кори Сэндхаген
Магомед Анкалаев
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Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
3 часа назад
В Абу-Даби прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 267. Он состоится 30 октября. Бои основного карда стартуют в 21:00 по московскому времени.
Результаты взвешивания у бойцов основного карда:
- Ян Блахович (92,3 кг) – Гловер Тейшейра (92,3 кг)
- Петр Ян (61,3 кг) – Кори Сэндхаген (61,3 кг)
- Ислам Махачев (70,5 кг) – Дэн Хукер (70,8 кг)
- Александр Волков (119,2 кг) – Марчин Тыбура (112,9 кг)
- Хамзат Чимаев (77,5 кг) – Ли Джинлианг (77,5 кг)
- Магомед Анкалаев (93,2 кг) – Волкан Оздемир (93,2 кг)
Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Победитель боя Ян – Сэндхаген станет обладателем временного пояса в легчайшем весе.
Казахстанский боец Дамир Исмагулов (74,1) не уложился в вес. Ему стало плохо во время церемонии. Секунданты увели Исмагулова под руки.
Хамзат Чимаев опоздал на церемонию взвешивания. Он сразу не уложился в нужный вес, но получил дополнительный час. Дальше показал нужный вес.
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