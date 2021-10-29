Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес

В Абу-Даби прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 267. Он состоится 30 октября. Бои основного карда стартуют в 21:00 по московскому времени.

Результаты взвешивания у бойцов основного карда:

Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Победитель боя Ян – Сэндхаген станет обладателем временного пояса в легчайшем весе.

Казахстанский боец Дамир Исмагулов (74,1) не уложился в вес. Ему стало плохо во время церемонии. Секунданты увели Исмагулова под руки.

Хамзат Чимаев опоздал на церемонию взвешивания. Он сразу не уложился в нужный вес, но получил дополнительный час. Дальше показал нужный вес.