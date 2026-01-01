Кори Сэндхаген

Дата рождения
20 апреля 1992 г.
Инфо
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе
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Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян