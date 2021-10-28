Прямая трансляция турнира UFC 267. Все варианты просмотра в России

UFC 267 – номерной турнир UFC. Он пройдет в Абу-Даби 30 октября 2021 года. Там состоятся два титульных боя. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе.

Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой в легчайшем весе. Победитель получит временный чемпионский пояс и выйдет против Стерлинга на одном из следующих турниров.

Турнир UFC 267 стартует 30 октября в 17:30 по Москве. Бои основного карда начнутся в 21:00.

Варианты просмотра турнира UFC 267:

1) Платформа UFC Fight Pass. Для новых пользователей из России и стран СНГ доступен пробный период на 14 дней. Поэтому UFC 267 и UFC 268 можно посмотреть бесплатно и полностью.

2) More TV. При создании аккаунта предлагается бесплатная подписка на семь дней. Здесь будут показаны прелимы и основной кард.

3) Wink. Можно подключить канал UFC TV. Он стоит 199 рублей в месяц. На канале показываются все турниры UFC и сопутствующие программы.

4) РЕН ТВ. Бесплатный вариант, но с показом только главных боев вечера. В полном объеме UFC здесь не будет. Трансляция стартует в 22:00 по Москве.