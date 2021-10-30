У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры

Ислам Махачев проведет бой против Дэна Хукера на турнире UFC 267. Для Махачева это первый поединок с соперником из топ-10 рейтинга UFC.

Махачев подходит к этому бою с действующей серией из восьми побед подряд. Только Чарльз Оливейра имеет больше побед прямо сейчас – девять.

Оливейра – чемпион UFC в легком весе. Это первый обладатель титула после Хабиба Нурмагомедова. Оливейра победил Чендлера в бою за титул.

Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267

Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267