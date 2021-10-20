Махачев – Хукер
UFC
Ислам Махачев
Дэн Хукер
Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267
час назад
Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября. В главном бою вечера подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра.
Перед этим состоятся бои с участием сразу нескольких россиян. Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером. РЕН ТВ покажет его бой в прямом эфире.
Ислам Махачев занимает пятое место в рейтинге легкого веса UFC, Хукер – шестое. Для Махачева это будет самый сильный соперник по рейтингу.
Основной кард турнира UFC 267 стартует 30 октября в 21:00 по Москве. РЕН ТВ покажет только главные бои основного карда.
Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
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