Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267

Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября. В главном бою вечера подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра.

Перед этим состоятся бои с участием сразу нескольких россиян. Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером. РЕН ТВ покажет его бой в прямом эфире.

Ислам Махачев занимает пятое место в рейтинге легкого веса UFC, Хукер – шестое. Для Махачева это будет самый сильный соперник по рейтингу.

Основной кард турнира UFC 267 стартует 30 октября в 21:00 по Москве. РЕН ТВ покажет только главные бои основного карда.

Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267

Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева