Махачев – Хукер
UFC
Ислам Махачев
Дэн Хукер
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#Махачев – Хукер #UFC #Ислам Махачев #Дэн Хукер

Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267

час назад

Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября. В главном бою вечера подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра.

Перед этим состоятся бои с участием сразу нескольких россиян. Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером. РЕН ТВ покажет его бой в прямом эфире.

Ислам Махачев занимает пятое место в рейтинге легкого веса UFC, Хукер – шестое. Для Махачева это будет самый сильный соперник по рейтингу.

Основной кард турнира UFC 267 стартует 30 октября в 21:00 по Москве. РЕН ТВ покажет только главные бои основного карда.

Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267

Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева

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Источник:
Гол.ру
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