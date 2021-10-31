UFC 267
UFC
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
#UFC 267 #UFC #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген #Блахович – Тейшейра #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Анкалаев – Оздемир
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Результаты всех боев UFC 267

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В Абу-Даби прошел UFC 267. В четырех из шести боев основного карда участвовали спортсмены, которые представляют Россию.

Основной кард

Предварительный кард

  • ✅ 🇧🇷 Аманда Рибас – 🇧🇷 Вирна Яндироба
  • 🇧🇷 Рикардо Рамос – ✅ 🇷🇺 Зубайра Тухугов
  • ✅ 🇷🇺 Альберт Дураев – 🇷🇺 Роман Копылов
  • ✅ 🇧🇷 Элизеу Дос Сантос – 🇫🇷 Бенуа Сен-Дени
  • 🇷🇺 Шамиль Гамзатов – ✅ 🇵🇱 Михал Олейксейчук
  • 🇫🇮 Макван Амирхани – ✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Лерон Мерфи
  • 🇨🇳 Ю Яозонг – ✅ 🇺🇸 Андре Петроски
  • ✅ 🇷🇺 Тагир Уланбеков – 🇧🇷 Аллан Насцименто
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#UFC 267
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#Махачев – Хукер
#Ян – Сэндхаген
#Блахович – Тейшейра
#Волков – Тыбура
#Джинглианг – Чимаев
#Анкалаев – Оздемир