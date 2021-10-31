UFC 267
UFC
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
#UFC 267 #UFC #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген #Блахович – Тейшейра #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Анкалаев – Оздемир
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Результаты всех боев UFC 267
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В Абу-Даби прошел UFC 267. В четырех из шести боев основного карда участвовали спортсмены, которые представляют Россию.
Основной кард
- 🇵🇱 Ян Блахович – ✅ 🇧🇷 Гловер Тейшейра (титульный бой)
- ✅ 🇷🇺 Петр Ян – 🇺🇸 Кори Сэндхаген (титульный бой)
- ✅ 🇷🇺 Ислам Махачев – 🇳🇿 Дэн Хукер
- ✅ 🇷🇺 Александр Волков – 🇵🇱 Марчин Тыбура
- 🇨🇳 Ли Джинглианг – ✅ 🇸🇪 Хамзат Чимаев
- ✅ 🇷🇺 Магомед Анкалаев – 🇨🇭 Волкан Оздемир
Предварительный кард
- ✅ 🇧🇷 Аманда Рибас – 🇧🇷 Вирна Яндироба
- 🇧🇷 Рикардо Рамос – ✅ 🇷🇺 Зубайра Тухугов
- ✅ 🇷🇺 Альберт Дураев – 🇷🇺 Роман Копылов
- ✅ 🇧🇷 Элизеу Дос Сантос – 🇫🇷 Бенуа Сен-Дени
- 🇷🇺 Шамиль Гамзатов – ✅ 🇵🇱 Михал Олейксейчук
- 🇫🇮 Макван Амирхани – ✅ 🏴 Лерон Мерфи
- 🇨🇳 Ю Яозонг – ✅ 🇺🇸 Андре Петроски
- ✅ 🇷🇺 Тагир Уланбеков – 🇧🇷 Аллан Насцименто
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