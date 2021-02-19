Футбол – часть жизни и тренировок Хабиба: чеканит по 300 раз, выходил против незрячих, играет опорника
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в UFC и теперь еще более активно следит за футболом. А еще играет сам и даже рассуждает о карьере футболиста. В недавнем интервью «Матч ТВ» Хабиб говорил о футбольной карьере, как о мечте детства.
Сейчас Хабиб поддерживает форму, бегает по песку и ждет предложений от футбольных клубов. На это откликнулся КАМАЗ, который предложил приехать на февральский сбор в Новороссийске и уже нарисовал профиль для официального сайта. За КАМАЗ дебютировал хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов. Аргумент для трансфера Хабиба: «ПФЛ – это футбольное UFC».
«Конечно, есть такое желание. Футбол – королева спорта. Я общался об этом с Чеферином, владельцем «ПСЖ», Роналду. Сыграть за «Спартак»? Круто, но это местный клуб. А клуб мечты – «Реал».
Чеканит по 300 раз и играет на позиции опорника
В январе Хабиб приехал в тренировочный лагерь «Спартака» и сыграл с футболистами – Бакаевым, Уруновым, Джикией. А в начале года – с Кларенсом Зеедорфом.
В товарищеских матчах Хабиб играл за Eagles. Это любительская команда, которая вышла в дагестанскую Премьер-лигу. «У меня 23 человека в команде, они получают зарплату, не такую, как Дзюба и Кокорин, но что-то получают. Клубом руководит мой молодой братишка, он сам играл в футбол», – рассказывал он.
В играх за Eagles Хабиб выходил на позиции опорного полузащитника, но не дебютировал в официальных. Он хотел купить любительский клуб (один из владельцев сказал, что это стоит пять миллионов рублей), но в итоге помог в развитии Eagles.
В 2016 году Хабиб выложил видео, как чеканит мяч. Рекорд – 300 раз. Хабиб играет в футбол с бойцами, иногда заменяет футболом разминку и ежедневно тратит по три часа на общие тренировки.
В Рамадан Хабиб ограничивает работу: «Стараемся работать осторожно, так как нельзя ни пить, ни есть. Организм обезвоживается. Сосредотачиваемся на грэпплинге, растяжке, качаемся. Стараемся, чтобы было меньше спаррингов». Так выглядит его последняя программа для укрепления тела:
Хабиб показал программу своих тренировок на все тело
После поражения от команды Ислама Махачева Хабиб показал в инстаграме фото с футбольной тренировки, где сделал высокий прыжок. «В футбол играет – идет до последнего. Это от отца передалось. Если мы играли в футбол – Хабиб не уходил с поля, пока не выиграет. Он мог даже устроить драку, или что-то в таком духе. Мы уже сдавались, понимали, что не отпустит, надо дать», – вспоминал дагестанский боец Шамиль Завуров.
С детства в футболе: таскал воду и полотенца за отцом, лез в массовые драки на поле
К игре Хабиб привязан с ранних лет. В 1990-х его отец Абдулманап Нурмагомедов был капитаном местной футбольной команды, которая дважды выигрывала чемпионат Дагестана. Сумку со сменной футболкой, полотенцами и водой он доверял только Хабибу. Тот в книге Заура Курбанова Khabibtime рассказывал, что ради таких поездок резко повышал успеваемость в школе: «Когда рюкзак отца был в моих руках, я чувствовал, что держу как минимум полмира».
На футбольных полях регулярно случались драки. Хабиб рассказывал: «Как-то раз наша команда отправилась на игру очередного тура в одно из селений горного Дагестана. На одной из позиций игрок соперника постоянно грубил и жестко, а порой даже грязно играл в отношении нашего парня, что не осталось незамеченным отцом.
Папа вдруг резко крикнул моему дяде, своему младшему брату Нурмагомеду, чтобы тот переодевался для игры. Дядя Нурмагомед – на тот момент чемпион мира, чемпион страны по самбо – ответил, что играть не умеет и, мол, ты, Манап, об этом знаешь. Отец буквально озверел и наорал на дядю. Так что у того не осталось выбора: он переоделся и включился в игру. Я понимал, к чему ведет ситуацию отец. Он поставил дядю на ту позицию, где играл тот наглец из команды соперника.
Я сидел и ждал драки, потирая руки. Драка была неизбежной. Тот парень из команды соперника решил прессинговать дядю и получил свое. Дядя его «выстегнул», причем сделал это очень быстро, секунд за десять. И тут понеслось. Толпа на толпу».
Так Хабиб относится к футболу:
• «Футбол для меня – вид спорта номер один. В детстве мечтал стать футболистом и всегда футбол смотрел. Футбол мне нравится больше чем UFC и ММА. Сколько слежу за ним – не устаю от этого. Знаком со всеми командами, кто где и когда играл, когда финалы были – Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат Европы, кто в какой группе был. Кто как играл на какой позиции, как зовут, кто забивал».
• «Футбол лучше. Там не надо бить, там не надо никого ломать. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Ну, это тоже очень сложный вид спорта. Футбол мне больше нравится, чем UFC и MMA. Сколько я слежу за футболом, я от этого не устаю».
Кого-то из нас он этим напоминает: «Когда-нибудь расскажу вам про свое увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке (в шестом классе), написал на тетради 200 футбольных имен».
Играл с незрячими и вместе с Роналду встречался с безногим мальчиком
«Когда я вижу, что кто-то из команды обращается по поводу бутс или перчаток, эти вопросы мы закрываем по умолчанию. Важная помощь, которую вместе со мной оказывает Хабиб ребятам, – это содействие в семейных нуждах, где-то что-то достать, отправить. Так что влияние Хабиба сложно описать просто словами. Он всегда рядом», – слова Али Гаирбекова, который одновременно и футболист, и президент Eagle.
Гаирбеков надеется, что Хабиб еще сыграет за команду в официальных матчах. Пока их не было, но планы есть. Желание Хабиба – чтобы она только лидировала: «Повторяет, что если он на первом месте, то почему мы должны быть ниже».
Хабиб использует футбол в благотворительных акциях. Например, поиграл с мальчиком Али, у которого нет ног. У Хабиба была совместная акция с Роналду. В 2019 году Роналду тоже встретился с Али, а неделей раньше это сделал Хабиб.
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В том же году Хабиб приезжал в Казахстан на базу «Кайрата» и сыграл с незрячими. Он провел на поле 5-7 минут и рассказал про панику:
«Попробуйте просто походить с закрытыми глазами пять минут. Не играть, а просто походить. Полная паника у меня была. Вообще ничего непонятно! Я за борт взялся и стоял. Ни разу даже мяч не тронул. Играл против «Кайрата», ребят с опытом. Мне говорили – налево, направо, прямо. Но играть было практически невозможно. Не знаю, сколько надо тренироваться, чтобы можно было бегать, конкурировать».
Завершил карьеру и окружился футболом
Побив Джастина Гейджи, Хабиб объявил об уходе из MMA. С тех пор прошло несколько месяцев, а посты и разговоры о футболе занимают значительную часть его времени.
- Поддерживал «Реал» перед последним туром Лиги чемпионов: «Что за страсти в этой группе. Вперед, «Реал».
- Не согласился с командой мечты от France Football: «Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра – Серхио Рамоса. И тренером – Дель Боске».
- Оценил жребий плей-офф ЛЧ. По его мнению, в 1/4 выйдут все сеяные команды.
- Рассказывал о встрече с Джикией. Встретился с Зеедорфом – любимым футболистом отца. Пообщался по видеосвязи с Роналду. Пересекался с ван Дейком.
- Поехал на «Камп Ноу» смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ». И поздравил Килиана Мбаппе с хет-триком.
- А еще собрал команду из бойцов: Махачева назвал прототипом Бэйла и Роббена, Тони Фергюсона – защитником, Кормье – «в нашем футболе – полный ноль», а Тухугова назвал деревянным.