Футбол – часть жизни и тренировок Хабиба: чеканит по 300 раз, выходил против незрячих, играет опорника

Так Хабиб относится к футболу:

• «Футбол для меня – вид спорта номер один. В детстве мечтал стать футболистом и всегда футбол смотрел. Футбол мне нравится больше чем UFC и ММА. Сколько слежу за ним – не устаю от этого. Знаком со всеми командами, кто где и когда играл, когда финалы были – Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат Европы, кто в какой группе был. Кто как играл на какой позиции, как зовут, кто забивал».

• «Футбол лучше. Там не надо бить, там не надо никого ломать. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Ну, это тоже очень сложный вид спорта. Футбол мне больше нравится, чем UFC и MMA. Сколько я слежу за футболом, я от этого не устаю».

Кого-то из нас он этим напоминает: «Когда-нибудь расскажу вам про свое увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке (в шестом классе), написал на тетради 200 футбольных имен».

Играл с незрячими и вместе с Роналду встречался с безногим мальчиком

«Когда я вижу, что кто-то из команды обращается по поводу бутс или перчаток, эти вопросы мы закрываем по умолчанию. Важная помощь, которую вместе со мной оказывает Хабиб ребятам, – это содействие в семейных нуждах, где-то что-то достать, отправить. Так что влияние Хабиба сложно описать просто словами. Он всегда рядом», – слова Али Гаирбекова, который одновременно и футболист, и президент Eagle.

Гаирбеков надеется, что Хабиб еще сыграет за команду в официальных матчах. Пока их не было, но планы есть. Желание Хабиба – чтобы она только лидировала: «Повторяет, что если он на первом месте, то почему мы должны быть ниже».