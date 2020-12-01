Хабиб создал мобильный оператор и уже предлагает два тарифа. Он использует сети Tele2 и не самую дорогую модель

Что нужно знать о проекте

• Это виртуальный оператор связи (сокращенно MVNO). То есть использует существующую инфраструктуру другого оператора, но продает услуги под своим брендом.

• Запуск – на сетях Tele2. На базе Tele2 используются многие операторы, например, банковские – «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и «ВТБ мобайл».

• «ТВЕ-телеком» организовала запуск проекта под ключ – от маркетинговой стратегии до создания юридического лица.

• Сервис пока доступен только в Москве и области, позже планируется подключение в других регионах.

Зачем нужны виртуальные операторы и какая у них популярность

Если очень вкратце:

Зачем это нужно реальному оператору : приток новых клиентов.

: приток новых клиентов. Зачем это нужно компаниям : имиджевая составляющая, возможность развить бизнес и объединить своих клиентов.

: имиджевая составляющая, возможность развить бизнес и объединить своих клиентов. Зачем это нужно клиентам: возможны преимущества при использовании виртуального оператора – более дешевые тарифы, более разнообразные услуги.

Директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков отметил: «В России виртуальные операторы занимают 2% рынка мобильной связи, в то время как в Европе их проникновение составляет 10–40%». По его прогнозу, в России доля MVNO к 2022 году может вырасти до 15%.

По данным «ТМТ консалтинг», на конец 2019 года число абонентов российских виртуальных операторов достигло почти 10 миллионов.