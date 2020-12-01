Хабиб создал мобильный оператор и уже предлагает два тарифа. Он использует сети Tele2 и не самую дорогую модель
Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о создании мобильного оператора Eagle Mobile. «Сегодня мы начинаем оформление SIM-карт, а значит, большое путешествие начинается. Присоединяйтесь, буду рад каждому!» – пригласил Хабиб.
Что нужно знать о проекте
• Это виртуальный оператор связи (сокращенно MVNO). То есть использует существующую инфраструктуру другого оператора, но продает услуги под своим брендом.
• Запуск – на сетях Tele2. На базе Tele2 используются многие операторы, например, банковские – «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и «ВТБ мобайл».
• «ТВЕ-телеком» организовала запуск проекта под ключ – от маркетинговой стратегии до создания юридического лица.
• Сервис пока доступен только в Москве и области, позже планируется подключение в других регионах.
Зачем нужны виртуальные операторы и какая у них популярность
Если очень вкратце:
- Зачем это нужно реальному оператору: приток новых клиентов.
- Зачем это нужно компаниям: имиджевая составляющая, возможность развить бизнес и объединить своих клиентов.
- Зачем это нужно клиентам: возможны преимущества при использовании виртуального оператора – более дешевые тарифы, более разнообразные услуги.
Директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков отметил: «В России виртуальные операторы занимают 2% рынка мобильной связи, в то время как в Европе их проникновение составляет 10–40%». По его прогнозу, в России доля MVNO к 2022 году может вырасти до 15%.
По данным «ТМТ консалтинг», на конец 2019 года число абонентов российских виртуальных операторов достигло почти 10 миллионов.
А какой именно оператор у Хабиба?
Интеграция реализована по модели light MVNO.
Это простая модель, в случае с которой компания может брендировать SIM-карты, работать со статистикой, но за прием платежей и техподдержку отвечает материнский оператор.
Light MVNO как раз подходит для тех, кто хочет опробовать эту часть бизнеса, не вкладываясь максимально. Как правило, максимально независимую полную модель (Full MVNO) выбирает компания с большой базой клиентов. Фактически это полноценный оператор, конкурирующий с крупными компания на рынке сотовой связи.
Но на Full MVNO целесообразно перейти, накопив, например, сотню тысяч абонентов.
Сколько это может стоить?
Чтобы запустить Light, нужно потратить не менее 50 миллионов рублей. Затраты на Full MVNO начнутся от 200 миллионов рублей.
Но это совсем уж ориентировочные цифры. Многое зависит от конкретных задач компании.
Что предлагает оператор Хабиба?
- Пока доступны два тарифа – за 375 и 225 рублей. Отличие – в трафике и количестве минут на остальные номера.
- Бесплатные звонки внутри сети Eagle Mobile, бесплатные входящие даже при отрицательном балансе, бесплатное сохранение номера.
- Можно объединить абонентов (до десяти SIM-карт) в группу «Мои люди» и получить скидку до 25% на абонентскую плату.
«Eagle Mobile – это один из интереснейших проектов с моим непосредственным участием. Мы с партнерами ответственно подошли к задаче и подготовили очень сильный и перспективный продукт. Мы смогли построить оператора по моим жизненным принципам и приоритетам.
Я верю, что Eagle Mobile станет популярным не только среди моих поклонников, но и у всех людей со схожими принципами по жизни», – надеется Хабиб.