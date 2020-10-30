Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде

Во Франции сейчас – острейший социально-политический кризис. Он начался с убийства учителя

• 16 октября во Франции был убит и обезглавлен учитель из города Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа). В колледже на занятиях по свободе слова он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

• Убийцей оказался 18-летний юноша чеченского происхождения, который был застрелен во время задержания. Макрон назвал убийство исламским терактом.

• 29 октября в Ницце были убиты три человека – это произошло в центре города около церкви Нотр-Дам. Нападавший арабской внешности был задержан. Мэр Ниццы сказал, что убийства имеют признаки теракта.

«Наша страна вновь пострадала от террористического акта, организованного исламистами. Сегодня утром в Ницце, в соборе Нотр-Дам, перед которым мы находимся, погибли трое наших соотечественников. Очевидно, что под атакой вся Франция», – цитата Макрона.