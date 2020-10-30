Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
Хабиб Нурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона постом в инстаграме. На фотографии Макрона изображен отпечаток ботинка.
Полный текст там такой:
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите.
Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными».
Во Франции сейчас – острейший социально-политический кризис. Он начался с убийства учителя
• 16 октября во Франции был убит и обезглавлен учитель из города Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа). В колледже на занятиях по свободе слова он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
• Убийцей оказался 18-летний юноша чеченского происхождения, который был застрелен во время задержания. Макрон назвал убийство исламским терактом.
• 29 октября в Ницце были убиты три человека – это произошло в центре города около церкви Нотр-Дам. Нападавший арабской внешности был задержан. Мэр Ниццы сказал, что убийства имеют признаки теракта.
«Наша страна вновь пострадала от террористического акта, организованного исламистами. Сегодня утром в Ницце, в соборе Нотр-Дам, перед которым мы находимся, погибли трое наших соотечественников. Очевидно, что под атакой вся Франция», – цитата Макрона.
• Позже в Авиньоне неизвестный бросился с ножом на полицейских и был застрелен. В Лионе был задержан мужчина с 30-сантиметровым ножом, который, по данным полиции, готовил нападение.
Против Макрона выступили протестующие в Москве, президенты Ирана и Турции и много кто еще
Позицию Макрона и французских властей осудили несколько стран.
- Президент Турции сказал, что его возмутили карикатура на Мухаммеда, а Макрону требуется лечение психических расстройств.
- Президент Ирана Хасан Рухани призвал прекратить вмешиваться во внутренние дела мусульман.
- В Израиле прошел протест у здания посольства с сожжением портретов Макрона с отпечатком ботинка на лице.
- В Иордании – бойкот французских товаров.
- В Москве у посольства Франции прошла акция протеста против карикатур на Мухаммеда.
Реакция в спорте:
Во Франции все матчи Лиги 1 и Лиги 2 начались с минуты молчания в память об убитом учителе. Игроки «Ниццы» вышли с траурными повязками в матче Лиги Европы. Клуб выразил соболезнования.
Месут Озил никого не оскорблял и просто заявил, что терроризму нет места в исламе.
Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов раскритиковал Ксению Собчак за поддержку Макрона, назвав ее грязным тупым животным. Также был слух о том, что Поль Погба обиделся на Макрона и ушел из сборной, но сам Погба все это опроверг и объявил о судебном иске газете The Sun, которая это написала.
А владелец «Малаги» шейх Абдулла аль-Тани посоветовал Макрону готовиться к последствиям, если тот не извинится.