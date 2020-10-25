💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года

«Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени уделить ей», – сказал Хабиб после боя.