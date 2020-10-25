Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Абдулманап Нурмагомедов
Хабиб – Гейджи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #UFC 254 #Абдулманап Нурмагомедов #UFC

💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года

15 часов назад
Николай Живоглядов

Хабиб Нурмагомедов на UFC 254 победил Джастина Гейджи и продлил победную серию – 29:0. И после этого завершил карьеру.

Главная эмоция – слезы Хабиба. Он упал на колени в центре октагона и заплакал. Его утешали Гейджи и команда.

Летом от осложнений на фоне коронавируса умер отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Ему было 57 лет.

Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов

«Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени уделить ей», – сказал Хабиб после боя.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: UFC
Понять Хабиба глубже
Жизненное интервью Хабиба. Каким отцом стремится быть, зачем хочет вертолет, что спрашивал у Роналду
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хабиб Нурмагомедов
#Хабиб – Гейджи
#UFC 254
#Абдулманап Нурмагомедов
#UFC