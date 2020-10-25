Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Абдулманап Нурмагомедов
Хабиб – Гейджи
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
15 часов назад
Хабиб Нурмагомедов на UFC 254 победил Джастина Гейджи и продлил победную серию – 29:0. И после этого завершил карьеру.
Главная эмоция – слезы Хабиба. Он упал на колени в центре октагона и заплакал. Его утешали Гейджи и команда.
Летом от осложнений на фоне коронавируса умер отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Ему было 57 лет.
Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
«Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени уделить ей», – сказал Хабиб после боя.
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