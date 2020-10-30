Кто поддержал Хабиба в посте с оскорблением Макрона

В комментариях много лайков и от известных людей. Кто положительно отреагировал на пост:

Забит Магомедшарипов – боец UFC, идет третьим в рейтинге бойцов в полулегком весе.

– боец UFC, идет третьим в рейтинге бойцов в полулегком весе. Юсиф Эйвазов – известный оперный певец из Азербайджана.

– известный оперный певец из Азербайджана. Магомед Исмаилов – боец смешанного стиля. Ранее раскритиковал Ксению Собчак за поддержку Макрона, назвав ее грязным тупым животным.

– боец смешанного стиля. Ранее раскритиковал Ксению Собчак за поддержку Макрона, назвав ее грязным тупым животным. Омар Алибутаев – шоумен, юморист, бывший участник КВН.

– шоумен, юморист, бывший участник КВН. Фатих Сеферагич - чтец и хафиз Корана.

- чтец и хафиз Корана. Рустам Бегерин – пауэрлифтер, мастер спорта международного класса.

– пауэрлифтер, мастер спорта международного класса. Эрко Джун – бодибилдер и фитнес-модель.

– бодибилдер и фитнес-модель. Рензо Грэйси – легенда ММА 1990-х.

– легенда ММА 1990-х. Рамазан Эмеев – боец UFC

– боец UFC Магомед Магомедкеримов – мастер спорта по рукопашному бою.

– мастер спорта по рукопашному бою. Даци Дациев – кикбоксер, президент Федерации ММА Саратовской области.

– кикбоксер, президент Федерации ММА Саратовской области. Гасан Умалатов – боец смешанного стиля.

– боец смешанного стиля. Абусупьян Магомедов – немецкий боец российского происхождения.

– немецкий боец российского происхождения. Ханлар Азизов – бывший боксер.

– бывший боксер. Бойцы ММА Касум Касумов, Халид Отт, Зураб Бетергараев, Альберт Туменов .

. Сообщество wrestling.russia с миллионом подписчиков.

с миллионом подписчиков. Ризван Курбанов – депутат Госдумы от КПРФ.

В комментариях появилась и Ксения Собчак. Она обратилась к Хабибу. Вот ее вопрос:

«Не считаете ли вы что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном? А ведь он никогда не выступал против мусульман, он выступал против исламского радикализма и террористов, которые совершили убийство – а это страшный грех в Коране, разве нет?

Неужели нельзя в другой, более дружелюбной, неагрессивной форме высказывать свои мнения и суждения? Мы ведь все люди, независимо от нашей веры и культуры, неужели нельзя жить в мире и согласии, несмотря на разные верования и убеждения?»