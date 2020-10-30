Кто поддержал Хабиба в посте с оскорблением Макрона
Спустя три часа под постом Хабиба Нурмагомедова в инстаграме уже два миллиона лайков. В нем Хабиб оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его тварью и процитировал Коран.
В комментариях много лайков и от известных людей. Кто положительно отреагировал на пост:
- Забит Магомедшарипов – боец UFC, идет третьим в рейтинге бойцов в полулегком весе.
- Юсиф Эйвазов – известный оперный певец из Азербайджана.
- Магомед Исмаилов – боец смешанного стиля. Ранее раскритиковал Ксению Собчак за поддержку Макрона, назвав ее грязным тупым животным.
- Омар Алибутаев – шоумен, юморист, бывший участник КВН.
- Фатих Сеферагич - чтец и хафиз Корана.
- Рустам Бегерин – пауэрлифтер, мастер спорта международного класса.
- Эрко Джун – бодибилдер и фитнес-модель.
- Рензо Грэйси – легенда ММА 1990-х.
- Рамазан Эмеев – боец UFC
- Магомед Магомедкеримов – мастер спорта по рукопашному бою.
- Даци Дациев – кикбоксер, президент Федерации ММА Саратовской области.
- Гасан Умалатов – боец смешанного стиля.
- Абусупьян Магомедов – немецкий боец российского происхождения.
- Ханлар Азизов – бывший боксер.
- Бойцы ММА Касум Касумов, Халид Отт, Зураб Бетергараев, Альберт Туменов.
- Сообщество wrestling.russia с миллионом подписчиков.
- Ризван Курбанов – депутат Госдумы от КПРФ.
В комментариях появилась и Ксения Собчак. Она обратилась к Хабибу. Вот ее вопрос:
«Не считаете ли вы что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном? А ведь он никогда не выступал против мусульман, он выступал против исламского радикализма и террористов, которые совершили убийство – а это страшный грех в Коране, разве нет?
Неужели нельзя в другой, более дружелюбной, неагрессивной форме высказывать свои мнения и суждения? Мы ведь все люди, независимо от нашей веры и культуры, неужели нельзя жить в мире и согласии, несмотря на разные верования и убеждения?»