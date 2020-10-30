Хабиб Нурмагомедов
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Забит Магомедшарипов
Магомед Исмаилов
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC #Забит Магомедшарипов #Магомед Исмаилов

Кто поддержал Хабиба в посте с оскорблением Макрона

3 часа назад

Инстаграм Дациева

Спустя три часа под постом Хабиба Нурмагомедова в инстаграме уже два миллиона лайков. В нем Хабиб оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его тварью и процитировал Коран.

В комментариях много лайков и от известных людей. Кто положительно отреагировал на пост:

  • Забит Магомедшарипов – боец UFC, идет третьим в рейтинге бойцов в полулегком весе.
  • Юсиф Эйвазов – известный оперный певец из Азербайджана.
  • Магомед Исмаилов – боец смешанного стиля. Ранее раскритиковал Ксению Собчак за поддержку Макрона, назвав ее грязным тупым животным.
  • Омар Алибутаев – шоумен, юморист, бывший участник КВН.
  • Фатих Сеферагич - чтец и хафиз Корана.
  • Рустам Бегерин – пауэрлифтер, мастер спорта международного класса.
  • Эрко Джун – бодибилдер и фитнес-модель.
  • Рензо Грэйси – легенда ММА 1990-х.
  • Рамазан Эмеев – боец UFC
  • Магомед Магомедкеримов – мастер спорта по рукопашному бою.
  • Даци Дациев – кикбоксер, президент Федерации ММА Саратовской области.
  • Гасан Умалатов – боец смешанного стиля.
  • Абусупьян Магомедов – немецкий боец российского происхождения.
  • Ханлар Азизов – бывший боксер.
  • Бойцы ММА Касум Касумов, Халид Отт, Зураб Бетергараев, Альберт Туменов.
  • Сообщество wrestling.russia с миллионом подписчиков.
  • Ризван Курбанов – депутат Госдумы от КПРФ.

В комментариях появилась и Ксения Собчак. Она обратилась к Хабибу. Вот ее вопрос:

«Не считаете ли вы что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном? А ведь он никогда не выступал против мусульман, он выступал против исламского радикализма и террористов, которые совершили убийство – а это страшный грех в Коране, разве нет? 

Неужели нельзя в другой, более дружелюбной, неагрессивной форме высказывать свои мнения и суждения? Мы ведь все люди, независимо от нашей веры и культуры, неужели нельзя жить в мире и согласии, несмотря на разные верования и убеждения?»

Вот что случилось
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
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