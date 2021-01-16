Хабиб показал программу своих тренировок на все тело

В программу тренировок Хабиба входят приседания, отжимания, скручивания и выпады. Они повторяются в два круга. Приложение подбирает индивидуальные тренировки для каждого человека.

Хабиб опубликовал рекламу приложения 16 января. За день до этого он встречался с президентом UFC Дэйной Уайтом. Теперь Уайт пообещал объявить решение Хабиба о возможном возвращении в спорт.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Джастином Гейджи. Он имеет 29 побед и ни одного поражения.