Хабиб Нурмагомедов
UFC
MMA
Дэйна Уайт
Хабиб показал программу своих тренировок на все тело
час назад
Хабиб Нурмагомедов опубликовал в твиттере рекламу собственного приложения для тренировок. «Пора входить в режим», – подписал Хабиб этот пост.
В программу тренировок Хабиба входят приседания, отжимания, скручивания и выпады. Они повторяются в два круга. Приложение подбирает индивидуальные тренировки для каждого человека.
Хабиб опубликовал рекламу приложения 16 января. За день до этого он встречался с президентом UFC Дэйной Уайтом. Теперь Уайт пообещал объявить решение Хабиба о возможном возвращении в спорт.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Джастином Гейджи. Он имеет 29 побед и ни одного поражения.
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