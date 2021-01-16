Хабиб Нурмагомедов
UFC
MMA
Дэйна Уайт
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC #Дэйна Уайт

Хабиб показал программу своих тренировок на все тело

час назад

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в твиттере рекламу собственного приложения для тренировок. «Пора входить в режим», – подписал Хабиб этот пост.

В программу тренировок Хабиба входят приседания, отжимания, скручивания и выпады. Они повторяются в два круга. Приложение подбирает индивидуальные тренировки для каждого человека.

Хабиб опубликовал рекламу приложения 16 января. За день до этого он встречался с президентом UFC Дэйной Уайтом. Теперь Уайт пообещал объявить решение Хабиба о возможном возвращении в спорт.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Джастином Гейджи. Он имеет 29 побед и ни одного поражения.

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