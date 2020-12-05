Хабиб выкупил промоушен, где его отец был почетным президентом. Цель – продвижение бойцов и контракты с UFC
Что надо об этом знать?
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру и занимается бизнесом. Две новости из его жизни прямо сейчас – создание мобильного оператора и выкуп промоушена Gorilla Fighting Championship. Во время пресс-конференции Хабиб подтвердил, что теперь полностью владеет лигой. Теперь он сам займется продвижением и развитием бойцов.
Хабиб создал мобильный оператор и уже предлагает два тарифа. Он использует сети Tele2 и не самую дорогую модель
Журналист Азамат Бостанов еще до пресс-конференции Хабиба рассказывал подробности по ситуации:
- Сделка оценивается в миллион долларов.
- Промоушен меняет название. Теперь это EFC (Eagle Fighting Championship).
- Меняется формат соревнований. Бои будут проходить и за пределами России.
Дальше новые подробности дал сам Хабиб. Он рассказал, что акцент меняется на развитие молодых бойцов. Будут новые маркетинговые ходы и спонсорские контракты. Уже есть сделка с «Матч ТВ». Еще Хабиб объяснял, что хочет сделать организацию одной из лучших в мире. Но UFC все равно не обойдет.
Хабиб назначил президентом EFC Шамиля Завурова. Он сам был членом этого промоушена, а последний бой провел на турнире GFC 20 в ноябре 2019 года. EFC уже провел первый официальный турнир с новым брендом. Так была оформлена церемония взвешивания. Хабиб тоже мелькнул, но в роли зрителя в первом ряду.
Уже есть и новый чемпион в легком весе:
Где связь EFC и UFC?
Хабиб объявил о завершении карьеры сразу после боя с Джастином Гейджи. Тогда же Хабиб стал первым в общем рейтинге бойцов UFC. Потом он неожиданно организовал встречу с Дэйной Уайтом, хотя перед этим опровергал все слухи о возобновлении карьеры. Позже оказалось, что причина встречи – переговоры о связи EFC и UFC.
Хабиб хочет, чтобы бои лиги EFC показывались в Fight Pass UFC. Sports.ru расписывал его слова с деталями встречи. Одного показа Хабибу мало – он рассчитывает на полноценную связь EFC и UFC. Как пример: боец выдает серию из шести побед подряд в EFC, защищает титул, а потом подписывается с UFC. EFC в этом случае будет карьерным трамплином для талантов.
Дэйна Уайт использует переговоры с Хабибом для поддержания разговоров о его возвращении в UFC. «Верю, что Хабиб вернется. Сам он ничего не говорил, но я верю. Да, я встречусь с ним в Абу-Даби. Расскажу об этом, когда вам нужно будет это знать», – вкидывал Уайт за пару дней до пресс-конференции Хабиба. Тот по-прежнему держит линию, что возвращаться не готов.
Почему Хабиб выкупил именно Gorilla Fighting Championship?
На сайте GFC описана полная история развития промоушена. Начиналось все еще в 2017 году, когда появился промоушен «Битва на Волге». В 2019-м именно на его базе организовался Gorilla Fighting Championship. Тогда проект поддержали бренд Gorilla и Хабиб Нурмагомедов. С весны 2019-го проект был в том виде, каким его уже сейчас принял Хабиб.
Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship вместе организовывали мероприятие в память об отце Хабиба. Сам Хабиб был там почетным гостем. Абдулманап Нурмагомедов был почетным президентом GFC. Осенью 2019-го он даже предлагал президенту FNG Камилу Гаджиеву провести турнир между главными бойцами лиг. До смерти Абдулманапа он так и не состоялся.
Бывший президент GFC Александр Гурьянов рассказывал о роли отца Хабиба в жизни промоушена: «Абдулманап Магомедович является почетным президентом лиги GFC. Это человек с одной из лучших в мире экспертизой смешанных единоборств. Он активно принимает участие в развитии лиги, много ребят из школы Абдулманапа Нурмагомедова выступает у нас».
Для бойцов из школы Абдулманапа Нурмагомедова бои в GFC стали шансом на лучшие контракты. Умар Нурмагомедов стал чемпионом GFC в полулегком весе. Позже именно успехи в GFC позволили ему подписать контракт с UFC, хотя дебют там все время откладывается. Теперь GFC называется EFC. Все чемпионы и претенденты на пояса остаются членами организации.
Топовые бойцы всегда поддерживали промоушен еще до его переименования: