Хабиб выкупил промоушен, где его отец был почетным президентом. Цель – продвижение бойцов и контракты с UFC

Почему Хабиб выкупил именно Gorilla Fighting Championship?

На сайте GFC описана полная история развития промоушена. Начиналось все еще в 2017 году, когда появился промоушен «Битва на Волге». В 2019-м именно на его базе организовался Gorilla Fighting Championship. Тогда проект поддержали бренд Gorilla и Хабиб Нурмагомедов. С весны 2019-го проект был в том виде, каким его уже сейчас принял Хабиб.

Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship вместе организовывали мероприятие в память об отце Хабиба. Сам Хабиб был там почетным гостем. Абдулманап Нурмагомедов был почетным президентом GFC. Осенью 2019-го он даже предлагал президенту FNG Камилу Гаджиеву провести турнир между главными бойцами лиг. До смерти Абдулманапа он так и не состоялся.

Бывший президент GFC Александр Гурьянов рассказывал о роли отца Хабиба в жизни промоушена: «Абдулманап Магомедович является почетным президентом лиги GFC. Это человек с одной из лучших в мире экспертизой смешанных единоборств. Он активно принимает участие в развитии лиги, много ребят из школы Абдулманапа Нурмагомедова выступает у нас».

Для бойцов из школы Абдулманапа Нурмагомедова бои в GFC стали шансом на лучшие контракты. Умар Нурмагомедов стал чемпионом GFC в полулегком весе. Позже именно успехи в GFC позволили ему подписать контракт с UFC, хотя дебют там все время откладывается. Теперь GFC называется EFC. Все чемпионы и претенденты на пояса остаются членами организации.

Топовые бойцы всегда поддерживали промоушен еще до его переименования: