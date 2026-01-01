Умар Нурмагомедов

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Брат Хабиба победил в дебютном поединке в UFC
#Умар Нурмагомедов
MMA
Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
#Умар Нурмагомедов
MMA
У Брата Хабиба температура, рвота и грипп. Хабиб пишет о стафилококковой инфекции
#Умар Нурмагомедов
MMA
Первый соперник брата Хабиба в UFC – это Натаниэль Вуд
#UFC
MMA
Брат Хабиба дебютирует в UFC в июле
#Умар Нурмагомедов
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Хабиб выкупил промоушен, где его отец был почетным президентом. Цель – продвижение бойцов и контракты с UFC
#Хабиб Нурмагомедов
Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
#UFC 254
Кто такой Умар Нурмагомедов – брат Хабиба, который пришел в UFC
#Умар Нурмагомедов
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