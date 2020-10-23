Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана

Об этом она рассказывала так:

«Я просто спала, когда мне позвонили и предложили бой. Я ничего не спрашивала, сразу согласилась. Потом, когда зашла в интернет, увидела, что меня пригласили на замену в UFC. Сделала скриншот, отправила его человеку и спросила, правда ли от UFC. Мне сказали, что да. Я была вне себя от радости».

Мерфи – опытный боец, у которой девять участий в UFC. В двух из последних трех выигрышных боях она выступала в основном карде.

Анкалаев VS Кунцелабой – это реванш и скандалы. Их прошлый бой судья остановил через 38 секунд

29 февраля 2020 года. Магомед Анкалаев в первый раз дерется против Иона Кунцелабы. С момента начала первого раунда прошло 38 секунд, и судья остановил бой, присудив победу Анкалаеву.

Кунцелаба оттолкнул судью и попробовал спровоцировать потасовку, но его быстро успокоили. После боя он сказал:

«Я знаю, что комиссия сможет понять, что это была неправильная остановка, и отменит это решение. Никто не выигрывает в подобной ситуации: фанаты не смогли увидеть главный бой вечера, победа у моего оппонента будет оспорена, и я думаю, что она будет отменена. Плюс у меня произошла одна из худших в истории UFC остановок боя».

Суть в чем: Кунцелаба настаивал, что применил хитрость и притворился побитым после ударом Анкалаева, а судья этого не понял. Теперь кто-то спорит, что это была изящная тактика. Кто-то – что Кунцелаба словил нокаут и врет, придумав оправдание.

Комиссия не поддержала протест Кунцелабы, поэтому он договорился с UFC о реванше с Анкалаевым. Первый сорвался из-за эпидемии коронавируса. Второй и третий – тоже из-за ковида. Оба раза Кунцелаба сдавал положительный тест.

Боец, который чуть не закончил карьеру из-за депрессии и две недели пил после поражения