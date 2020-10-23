Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
Карды UFC 254
Основной:
• Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи – главный бой.
• Александр Волков – Уолт Харрис – со-главный бой.
• Роберт Уиттакер – Джаред Каннонье.
• Лилия Шакирова – Лорен Мерфи.
• Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба.
Предварительный:
• Стефан Стрюве – Тай Туйваса.
• Натаниэль Вуд – Кейси Кинни.
• Алекс Оливейра – Шавкат Рахмонов.
• Чо Да Ун – Сэм Алви.
Ранние прелимы:
• Лиана Джоджуа – Миранда Маверик.
• Йоэль Альварез – Александр Яковлев.
На UFC 254 должны были драться люди из команды Хабиба, но их бои сорвались
Во-первых, это поединок Умара Нурмагомедова и с Сергеем Морозовым. У Нурмагомедова, как сказал сам Хабиб, за неделю до боя врачи нашли стафилококковую инфекцию.
Во-вторых, сорвался бой Ислама Махачева с Рафаэлем Дос Аньосом – у Дос Аньоса нашли коронавирус. Сначала Махачев искал нового соперника, но потом UFC просто перенес их бой на 17 ноября в Лас-Вегас.
Волков возвращается после поражения. Сейчас у него тяжелый период
Четыре месяца назад Александр Волков проиграл Кертису Блэйдсу. Комментируя это поражение, Волков сказал:
«Не могу сказать, что сильно устаю морально от поединков. В бою с Блейдсом дело было в неуверенности, что я готов к бою. Внешне я старался показать, что готов к поединку, но внутренне меня что-то сковывало».
Сейчас карьера Волкова в UFC застыла в опасном повороте:
- На ивенте, где дрались Хабиб и Конор, Волков проиграл бой нокаутом в последнем раунде.
- Затем Волков слетел с боя против Алистара Оверима в Санкт-Петербурге. Официально – по здоровью. Но «Матч ТВ» наинсайдил, что Волков провалил допинг-тест.
- В ноябре-2019 Волков готовился к бою против Джуниора дос Сантоса. Но тот тоже слетел по здоровью. UFC дал Волкову на замену малоизвестного бойца вне топ-15. Волков победил, но это был не тот фон для возвращения спустя год.
- Теперь – проигрыш Блэйдсу.
Зато Волков забил всю спину огромной татуировкой. В кадре будет смотреться мощно.
На UFC 254 Волков подерется с Уолтом Харрисом, который пережил очень сложный год. Осенью прошлого года похитители украли его дочь. Полиция и поисковые отряды искали ее месяц, но нашли уже тело. Харрис думал об уходе из UFC, но все же собрался, вернулся в бои и проиграл Алистару Овериму.
Полная история будущего соперника Волкова здесь:
Боец UFC после смерти дочери поборол алкоголизм, вернулся и проиграл. Соперник утешал его и предложил тренироваться вместе
Первая девушка-боец из Узбекистана
C Лорен Мерфи на UFC 254 должна была драться Синтия Калвилло. Но она сдала положительный тест на коронавирус. Замена Калвилло – боец из Узбекистана Лилия Шакирова. Она станет первой представительницей Узбекистана в UFC.
Об этом она рассказывала так:
«Я просто спала, когда мне позвонили и предложили бой. Я ничего не спрашивала, сразу согласилась. Потом, когда зашла в интернет, увидела, что меня пригласили на замену в UFC. Сделала скриншот, отправила его человеку и спросила, правда ли от UFC. Мне сказали, что да. Я была вне себя от радости».
Мерфи – опытный боец, у которой девять участий в UFC. В двух из последних трех выигрышных боях она выступала в основном карде.
Анкалаев VS Кунцелабой – это реванш и скандалы. Их прошлый бой судья остановил через 38 секунд
29 февраля 2020 года. Магомед Анкалаев в первый раз дерется против Иона Кунцелабы. С момента начала первого раунда прошло 38 секунд, и судья остановил бой, присудив победу Анкалаеву.
Кунцелаба оттолкнул судью и попробовал спровоцировать потасовку, но его быстро успокоили. После боя он сказал:
«Я знаю, что комиссия сможет понять, что это была неправильная остановка, и отменит это решение. Никто не выигрывает в подобной ситуации: фанаты не смогли увидеть главный бой вечера, победа у моего оппонента будет оспорена, и я думаю, что она будет отменена. Плюс у меня произошла одна из худших в истории UFC остановок боя».
Суть в чем: Кунцелаба настаивал, что применил хитрость и притворился побитым после ударом Анкалаева, а судья этого не понял. Теперь кто-то спорит, что это была изящная тактика. Кто-то – что Кунцелаба словил нокаут и врет, придумав оправдание.
Комиссия не поддержала протест Кунцелабы, поэтому он договорился с UFC о реванше с Анкалаевым. Первый сорвался из-за эпидемии коронавируса. Второй и третий – тоже из-за ковида. Оба раза Кунцелаба сдавал положительный тест.
Боец, который чуть не закончил карьеру из-за депрессии и две недели пил после поражения
На UFC 254 Роберт Уиттакер подерется с Джаредом Каннонье. До этого у него была победа над Дарреном Тиллем. Между поединком с Тиллем и еще одним боем – перерыв почти в год.
На UFC 243 Уиттакер проиграл титул чемпиона мира в среднем весе в бое с Исраэлем Адесаньей. Чуть позже он признался, что все это из-за затянувшейся депрессии.
«Я побеждал и каждый раз ставил перед собой очень амбициозные цели. Это касается не только боев, но и тренировок. Со временем мелкие неудачи комом навалились на меня и начали сильно портить мое моральное состояние. У меня начались депрессия и стресс. Я хотел уйти из спорта, но меня держало желание остаться и показать себя с лучшей стороны».
После поражения Уиттакер пил две недели, а потом понял, что потерял интерес ко всему в жизни.
«Это начинается так. У вас есть планы, но вам все равно. Люди пишут вам сообщения, но вы не хотите отвечать. Вам насрать. Почему? Да не знаю. Просто насрать, какая-то апатия».
Уиттакер говорит, что он просто перегорел. Что много тренировался (каждый день по 3-4 раза), и это в определенный момент уничтожило его тягу к боям. У него был запланирован бой на UFC 249 с Джаредом Каннонье, но он отменил его. Дэйна Уайт назвал причиной этой решения личные проблемы, а Уиттакер дополнил:
«Да все просто. Я не тренировался две с половиной недели, потому что не хотел. Лучше отказаться, чем выйти в октагон, получить по лицу и опозориться».
Сейчас Уиттакер в порядке. Он говорит, что общался со специалистами, еще больше открылся друзьям, и это вернуло его в UFC: «Если вы спросите, как я, я скажу: «Нормально». Это не хорошо и не плохо. Это значит, что в порядке, в норме, что я готов к дальнейшему движению».