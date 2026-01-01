Лилия Шакирова

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Первая женщина-боец из Узбекистана в UFC проиграла бой на турнире UFC 254
#Лилия Шакирова
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Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
#UFC 254
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