Гейджи – жесткий ударник. Мы спросили у экспертов: самый ли опасный для Хабиба и как он справлялся с ними раньше
Хабиб хочет задушить Гейджи гильотиной, но сам опасно нарвался на нее в бою с Порье. Гейджи думает про сабмишн (хотя побеждал им только раз – восемь лет назад) и 16 лет занимался борьбой, но не использует ее для экономии силы.
Джастин Гейджи – ударник, который с детства увлекается боксом. У него самый высокий показатель в UFC (среди тех, кто провел минимум пять боев) по ударам в минуту – 7,74. Еще три показательные цифры:
- 87% ударов Гейджи наносит из стойки;
- 60% всех ударов летит в голову соперника;
- В топ-10 по общему времени, в течение которого соперники удерживали его в партере – 17 секунд (восьмое место).
Гейджи – первый, кто вырубил Эдсона Барбозу (и потратил на это 2,5 минуты): один широкий удар с правой = нокаут. До этого Гейджи четыре раза побеждал чистым нокаутом и однажды проиграл сам, когда пропустил коленом в голову от Эдди Альвареса. Хабиб тоже дрался с Барбозой, но потратил три раунда и победил раздельным решением судей.
14 боев Гейджи в ММА из 24 закончились техническим нокаутом и победами. Он проигрывал дважды: нокаутом от Барбозы и техническим нокаутом от Дастина Порье. Оба поражения случились подряд. После этого была серия из четырех побед. Последняя – над Тони Фергюсоном – закончилась техническим нокаутом в пятом раунде и уничтоженным лицом.
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Что говорят про ударную технику Гейджи?
Хабиб Нурмагомедов: «Я не думаю, что Гейджи – более опасный ударник, чем Порье, потому что Дастин нокаутировал его. Посмотрим, но Гейджи особо не меняет стойки и в основном работает в правше. Будем бдительными, чтобы больше не пропускать таких ударов».
Тренер Хавьер Мендес: «Если оценивать навыки Джастина только в стойке, то он не отличный ударник, но хороший. Хабиб тренировался в зале с теми, кто был лучше Джастина в ударке, и у него не было с ними проблем».
Тренер Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй: «Джастин много внимания уделяет технике бокса, и в этом он сильнее Хабиба. А это ограничивает шансы на тейкдаун. При этом Хабиб проделывает невероятную работу, чтобы переводить соперников в партер. В стойке Джастин его убьет».
Дастин Порье: «Гейджи должен держаться в стойке. Необходимо уходить от сетки и драться в центре октагона. Гейджи хорош в ударной технике и умеет размениваться ударами. Отразить все его атаки будет сложно».
Как Хабиб раньше дрался с ударниками? «Гол» спросил у экспертов
Сам Хабиб считает, что в прошлых боях он уверенно выходил на ударников: «Когда я дрался с Макгрегором, я удивил всех, когда дрался с Барбозой – удивил, с Дос Аньосом – тоже. Дастина Порье тоже бил. Это все лучшие ударники за всю историю UFC, и я со всеми этими пацанами дрался в стойке, и никаких проблем не было».
Вадим Фурсов, комментатор единоборств на «Матч ТВ»: «Гейджи хорошо бьет лоу-кики, но он же становился чемпионом штата по борьбе и с борьбы начинал. Как минимум в партере он не будет теряться. У него будет какое-либо противоядие в виде защиты или контрприемов. Вопрос – сработает ли это все?
Бои с ударниками? Хабиб иногда пропускал удары, но они ему никакого существенного ущерба не нанесли. Вспомним даже эпизод с Порье, когда Хабиб пропустил. У него уже была тактическая задумка на этот случай: включил велосипед, чуть-чуть пришел в себя и быстро восстановился после пропущенного удара.
Не вижу никаких проблем для Хабиба с представителями ярко выраженной ударной техники, потому что он сам универсальный боец. Даже если будет где-то уступать в размене в ударке, то, думаю, будет масса способов уйти от прямого столкновения и затащить оппонента в свою стихию».
Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого
Андрей Курбатов, боец ММА, тренер по ММА и грэпплингу: «Да, тактически борцам выгоднее драться с ударниками. Хабиба особо никто не напрягал [из ударников], потому что он сразу изматывал бойцов в борьбе. После этого у них уже не было такой ударной мощи, ведь общая усталость организма сказывается на силе удара.
Лично мне запомнился из его оппонентов Майкл Джонсон, который реально мог зацепить ударом, но слишком активно вымахивался и за короткий срок потратил много энергии, из-за этого быстро устал. Этим Хабиб и воспользовался.
Гейджи реально опасен не только для Хабиба – для всех. Сильно бьет, комбинирует, хорошо думающий спортсмен. Его плюс в том, что из всех оппонентов Хабиба он, скорее всего, лучше всех умеет защититься от проходов.
Лично мое мнение: если Джастин не нанесет хороший урон в стойке, то рано или поздно все равно пропустит тейкдаун – и дальше все пойдет так, как мы привыкли видеть».
Роман Мазуров, комментатор единоборств на «Матч ТВ»: «Так получается, что в этом дивизионе нет людей, у которых борьба сопоставима с тем, что показывает в октагоне Хабиб. В целом ему все равно – записной ударник, борец или универсал.
Конечно, ударники напрягали Хабиба. Можно вспомнить бой с Джонсоном, когда он получил офигительную плюшку слева, но устоял и победил. С Барбозой напрягов никаких не было: все было ровно и четко. Яквинту, наверное, ударником назвать нельзя. Макгрегор был не сложен, и мы помним, что Хабиб показал в третьем раунде в стойке.
Хабиб начинает драться в стойке, когда хорошенечко измотает соперника в партере, когда тот становится неопасным для него. Тогда уже может подраться и что-то попропускать. Поэтому в бою с Гейджи есть риск, потому что он выносливый парень, у него хорошее кардио и отличная функционалка.
На текущий момент Гейджи – самый опасный для Хабиба соперник. Да, базовый борец, но о своей борьбе он почему-то забыл надолго. Хабиб заставит его это вспомнить. Задача Хабиба – не пропустить в начале, пока свежий. Гейджи развил удары по ногам: эти жесткие лоу-кики, которыми он ломает соперника. Их ощутил Фергюсон и многие другие.
Вспомним бой с Порье. Он великолепный боксер. Был момент, когда Порье несколько раз хорошо по Хабибу попал. Вывод, что по Хабибу не так легко попасть, что он сам свою ударку развил неплохо. Раньше говорили, что Хабиб только борется, а бьет, будто на свадьбе с кем-то дерется – сейчас в этом отношении он сильно подрос. Он не получает удары, он их видит. У Хабиба хорошая держалка и много здоровья».