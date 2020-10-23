Гейджи – жесткий ударник. Мы спросили у экспертов: самый ли опасный для Хабиба и как он справлялся с ними раньше

Хабиб хочет задушить Гейджи гильотиной, но сам опасно нарвался на нее в бою с Порье. Гейджи думает про сабмишн (хотя побеждал им только раз – восемь лет назад) и 16 лет занимался борьбой, но не использует ее для экономии силы.

Джастин Гейджи – ударник, который с детства увлекается боксом. У него самый высокий показатель в UFC (среди тех, кто провел минимум пять боев) по ударам в минуту – 7,74. Еще три показательные цифры:

87% ударов Гейджи наносит из стойки;

60% всех ударов летит в голову соперника;

В топ-10 по общему времени, в течение которого соперники удерживали его в партере – 17 секунд (восьмое место).

Гейджи – первый, кто вырубил Эдсона Барбозу (и потратил на это 2,5 минуты): один широкий удар с правой = нокаут. До этого Гейджи четыре раза побеждал чистым нокаутом и однажды проиграл сам, когда пропустил коленом в голову от Эдди Альвареса. Хабиб тоже дрался с Барбозой, но потратил три раунда и победил раздельным решением судей.