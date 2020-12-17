Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье

23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 257, главным поединком которого будет реванш Конора и Дастина Порье.

На том же ивенте подерется младший брат Хабиба Умар Нурмагомедов с Сергеем Морозовым. Их бой должен быть состояться еще 24 октября на UFC254, но тогда Нурмагомедова госпитализировали со стафилококовой инфекцией.