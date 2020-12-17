Умар Нурмагомедов
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Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
вчера, 15:17
23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 257, главным поединком которого будет реванш Конора и Дастина Порье.
На том же ивенте подерется младший брат Хабиба Умар Нурмагомедов с Сергеем Морозовым. Их бой должен быть состояться еще 24 октября на UFC254, но тогда Нурмагомедова госпитализировали со стафилококовой инфекцией.
Сейчас Умару Нурмагомедову 24 года. В его карьере было 12 боев ММА, все – победные. Для Умара Нурмагомедова бой с Морозовым будет дебютным в UFC.
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