Умар Нурмагомедов
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
Сергей Морозов
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#Умар Нурмагомедов #MMA #Конор Макгрегор #UFC #Дастин Порье #UFC 257 #Сергей Морозов

Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье

вчера, 15:17

23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 257, главным поединком которого будет реванш Конора и Дастина Порье.

На том же ивенте подерется младший брат Хабиба Умар Нурмагомедов с Сергеем Морозовым. Их бой должен быть состояться еще 24 октября на UFC254, но тогда Нурмагомедова госпитализировали со стафилококовой инфекцией.

Сейчас Умару Нурмагомедову 24 года. В его карьере было 12 боев ММА, все – победные. Для Умара Нурмагомедова бой с Морозовым будет дебютным в UFC.

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Кто такой Умар Нурмагомедов – брат Хабиба, который пришел в UFC
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