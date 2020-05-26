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Кто такой Умар Нурмагомедов – брат Хабиба, который пришел в UFC
26 мая, 14:10
Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC еще зимой: российский аккаунт промоушена в инстаграме объявил об этом 27 февраля. Тогда же прояснили момент дебюта: турнир UFC 249, 18 апреля, соперник – Хантер Азур. Коронавирус нарушил планы, но UFC от Умара Нурмагомедова по-прежнему не отказывается. Сейчас Умар ждет новой даты первого поединка.
Чем интересен Умар Нурмагомедов?
- Это еще один двоюродный брат Хабиба, которого пригласил промоушен. Первым был 30-летний Абубакар Нурмагомедов. Он дебютировал в UFC 9 ноября 2019 года, но из-за удушающего приема проиграл бой Давиду Заваде. Перед заходом в UFC Абубакар Нурмагомедов имел статистику 15-2-1. До этого Абубакар Нурмагомедов выступал в PFL.
- Умару Нурмагомедову всего 24 года. В профессиональной карьере в MMA у него уже 12 побед и ни одного поражения. Умар Нурмагомедов – один из нескольких учеников Абдулманапа Нурмагомедова, которые дошли до UFC. Он много пересекается с Исламом Махачевым и постоянно контактирует с Хабибом.
- Такое сообщение опубликовал Хабиб, когда Умара Нурмагомедова уже пригласили в UFC: «У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира». Сам Умар вообще выкладывал фото в футболке UFC еще в 2018-м. Он говорил, что всегда стремился именно к попаданию в UFC.
- Тренер Хавьер Мендес рассказывал о перспективах Умара Нурмагомедова: «Умар – противоположность Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. У него в первую очередь ударка, затем уже грэпплинг. Он – специалист по ударной технике, особенно в ударах ногами. Умар станет следующим большим открытием дивизиона».
- В MMA Умар Нурмагомедов только раз побеждал досрочным нокаутом. Половина боев дошли до судейского решения, где Нурмагомедова всегда единогласно признавали победителем. Остальные поединки Умар выиграл сабмишеном. В лиге Gorilla Fighting Championship он взял и защитил чемпионский титул. Потом сразу ушел в UFC.
- В карьере Умара Нурмагомедова было не так много поединков с заметными бойцами. Никита Чистяков не вышел на бой с ним из-за проблем со здоровьем. Николай Байкин бросил вызов уже в момент, когда Умар договаривался о переходе в UFC. За бои с другими соперниками Нурмагомедов все равно собрал положительные отзывы. И даже создал такой топ-момент:
- Хабиб постоянно подбадривает Умара в соцсетях. Он называл его первый пояс в 2016-м серьезной мотивацией для всей команды, а сам приходил на бои Умара. Связь Хабиба и Умара публиковал в соцсетях один из главных журналистов по MMA Бретт Окамото, использовал канал ESPN и рекламировал PFL.
- Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз еще в 2018-м писал в соцсетях, что гордится успехами Умара Нурмагомедова. Когда Умар пришел в UFC, то сразу пообещал победить Сехудо и Яна. Сехудо завершил карьеру, а Умар Нурмагомедов пока так и не провел ни одного боя. Зато с Яном заочно уже пообщался – тот выдал пожелание, чтобы Умар все доказывал делом. Пока получается только на тренировках.
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