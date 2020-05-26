Кто такой Умар Нурмагомедов – брат Хабиба, который пришел в UFC

Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC еще зимой: российский аккаунт промоушена в инстаграме объявил об этом 27 февраля. Тогда же прояснили момент дебюта: турнир UFC 249, 18 апреля, соперник – Хантер Азур. Коронавирус нарушил планы, но UFC от Умара Нурмагомедова по-прежнему не отказывается. Сейчас Умар ждет новой даты первого поединка.

Чем интересен Умар Нурмагомедов?