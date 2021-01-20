Брат Хабиба победил в дебютном поединке в UFC

Поединок брата Хабиба Умара с Сергеем Морозовым переносился дважды:

Первый раз – из-за болезни Умара Нурмагомедова. Изначально он должен был состояться в октябре 2020-го.

Второй раз – сейчас. Руководство UFC планировало этот бой на UFC 257, но его сдвинули на 20 января.

В итоге бой завершился победой Умара Нурмагомедова – он победил во втором раунде удушающим приемом. Это был его первый поединок в рамках UFC.