Умар Нурмагомедов
UFC
UFC 257
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Сергей Морозов
Брат Хабиба победил в дебютном поединке в UFC
час назад
Поединок брата Хабиба Умара с Сергеем Морозовым переносился дважды:
Первый раз – из-за болезни Умара Нурмагомедова. Изначально он должен был состояться в октябре 2020-го.
Второй раз – сейчас. Руководство UFC планировало этот бой на UFC 257, но его сдвинули на 20 января.
В итоге бой завершился победой Умара Нурмагомедова – он победил во втором раунде удушающим приемом. Это был его первый поединок в рамках UFC.
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