Умар Нурмагомедов

Лента
Материалы
Новости
Хабиб выкупил промоушен, где его отец был почетным президентом. Цель – продвижение бойцов и контракты с UFC
#Хабиб Нурмагомедов
Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
#UFC 254
Кто такой Умар Нурмагомедов – брат Хабиба, который пришел в UFC
#Умар Нурмагомедов