Умар Нурмагомедов

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Брат Хабиба победил в дебютном поединке в UFC
#Умар Нурмагомедов
MMA
Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
#Умар Нурмагомедов
MMA
У Брата Хабиба температура, рвота и грипп. Хабиб пишет о стафилококковой инфекции
#Умар Нурмагомедов
MMA
Первый соперник брата Хабиба в UFC – это Натаниэль Вуд
#UFC
MMA
Брат Хабиба дебютирует в UFC в июле
#Умар Нурмагомедов