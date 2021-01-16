Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым. Он пообещал дать подробности в 15:00 по Нью-Йорку. В Москве тогда будет 23 часа.

Уайт выступил в твиттере: «Скажу на телеканале ABC его решение и то, как оно повлияет на бой Конора Макгрегора с Дастином Порье».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Джастином Гейджи. Он имеет карьерную статистику 29-0.

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой 24 января. Примерное время старта – 06:00 по московскому времени.

Дэйна Уайт встретился с Хабибом. До этого он говорил, что хочет, чтобы тот возобновил карьеру