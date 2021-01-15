Дэйна Уайт встретился с Хабибом. До этого он говорил, что хочет, чтобы тот возобновил карьеру

Встреча прошла на «Бойцовском острове»: Дэйна Уайт встретил Хабиба, а дальше они провели переговоры в закрытом помещении.

Предполагается, что Уайт попробовал уговорить Хабиба, чтобы тот возобновил карьеру. Сам Уайт про это встречу говорил:

«Это будет пятиминутный разговор. «Да» или «нет». «Да» или «нет». Когда я уезжал из Абу-Даби мы с ним переписывались, мы обсуждали, почему я считаю, что он должен продолжать драться.

Он был очень эмоциональным после того боя с Джастином Гейджи. Теперь у него есть время отдохнуть, подумать об этом и обо всем остальном. Это будет пятиминутный разговор. Думаю, он будет драться, но посмотрим. Не будем долго спорить или разговаривать. Либо да, либо нет».