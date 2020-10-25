Каким был последний бой в карьере Хабиба
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи провели бой на турнире UFC 254.
В первом раунде они действовали с равной активностью. Держали дистанцию, но Гейджи несколько раз попал по Хабибу вслепую. В конце раунда Хабиб исполнил тейкдаун. Чуть не вышел на рычаг локтя, но банально не хватило времени. Гейджи отреагировал улыбкой.
Хабиб оформил победу уже во втором раунде, когда захватил Гейджи в треугольник. Гейджи сначала сопротивлялся, а потом показал судье сдачу. Тот не видел несколько секунд, но все-таки остановил бой. Гейджи пару минут просто приходил в себя.
Хабиб сразу после этого заплакал.
И объявил о завершении карьеры. Потому что теперь у него осталась одна мама.
Что еще окружало бой Хабиба и Гейджи:
🥊 Оба уважительно относились друг к другу. Во время взвешивания они просто вышли и пожали руки. Вся подготовка проходила мирно – без наездов в соцсетях.
🥊 Хабиб в любом случае заработал рекордный гонорар – это гарантированные 10 миллионов долларов. Гейджи отдаст свои деньги родителям: он хочет, чтобы мама наконец-то ушла с работы.
🥊 Президент UFC Дэйна Уайт заранее назвал поединок Хабиба и Гейджи крупнейшим в истории промоушена. UFC 254 – один из лучших турниров даже по именам участников.
🥊 Для Хабиба это был первый бой после смерти отца. Он рассказывал, что провел сложную подготовку. Сначала занимался сам, потом привлек второго тренера.
🥊 Гейджи все время говорил, что в UFC для него есть одна цель – бой с Хабибом. Еще сказал, что хотел поединка даже в России. Он бросил вызов Хабибу еще после боя с Фергюсоном.
🥊 Два бойца из команды Хабиба выбыли из турнира. Соперник Ислама Махачева сдал положительный тест на коронавирус. Умар Нурмагомедов заболел стафилококковой инфекцией.