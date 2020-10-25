Хабиб – Гейджи
UFC 254
UFC
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

Каким был последний бой в карьере Хабиба

15 часов назад
Александр Плеханов

инстаграм UFC

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи провели бой на турнире UFC 254.

В первом раунде они действовали с равной активностью. Держали дистанцию, но Гейджи несколько раз попал по Хабибу вслепую. В конце раунда Хабиб исполнил тейкдаун. Чуть не вышел на рычаг локтя, но банально не хватило времени. Гейджи отреагировал улыбкой.

Хабиб оформил победу уже во втором раунде, когда захватил Гейджи в треугольник. Гейджи сначала сопротивлялся, а потом показал судье сдачу. Тот не видел несколько секунд, но все-таки остановил бой. Гейджи пару минут просто приходил в себя.

Хабиб сразу после этого заплакал. 

И объявил о завершении карьеры. Потому что теперь у него осталась одна мама. 

Что еще окружало бой Хабиба и Гейджи:

🥊 Оба уважительно относились друг к другу. Во время взвешивания они просто вышли и пожали руки. Вся подготовка проходила мирно – без наездов в соцсетях.

🥊 Хабиб в любом случае заработал рекордный гонорар – это гарантированные 10 миллионов долларов. Гейджи отдаст свои деньги родителям: он хочет, чтобы мама наконец-то ушла с работы.

🥊 Президент UFC Дэйна Уайт заранее назвал поединок Хабиба и Гейджи крупнейшим в истории промоушена. UFC 254 – один из лучших турниров даже по именам участников.

🥊 Для Хабиба это был первый бой после смерти отца. Он рассказывал, что провел сложную подготовку. Сначала занимался сам, потом привлек второго тренера.

🥊 Гейджи все время говорил, что в UFC для него есть одна цель – бой с Хабибом. Еще сказал, что хотел поединка даже в России. Он бросил вызов Хабибу еще после боя с Фергюсоном.

🥊 Два бойца из команды Хабиба выбыли из турнира. Соперник Ислама Махачева сдал положительный тест на коронавирус. Умар Нурмагомедов заболел стафилококковой инфекцией.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие материалы вокруг этого боя
Прощальная речь Хабиба
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
Хабиб никогда не получает рассечений и крови на лице. Возможно, дело в генетике и особенностях кожи
Гейджи раньше дрался почти вслепую из-за плохого зрения и чуть не пропустил бой из-за инфекции глаз
Жизненное интервью Хабиба. Каким отцом стремится быть, зачем хочет вертолет, что спрашивал у Роналду
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хабиб – Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
#MMA
#UFC 254
#Джастин Гейджи
#UFC