Хабиб завершил карьеру в UFC

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после этого боя он объявил о завершении карьеры в UFC.

«Это был мой последний бой. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Но я пообещал, что это мой последний бой. Пообещал – и должен этому следовать. Сегодня был мой последний бой в UFC», – сказал Хабиб.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года.

Хабиб готовился к бою с Гейджи самостоятельно. Потом привлек второго тренера.

Статистика Хабиба в UFC: 29-0. Он стал неоспоримым чемпионом в легком весе.

Всего одна цитата из твиттера UFC: «Я ни за что не вернусь сюда без отца».