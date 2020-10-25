Хабиб – Гейджи
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Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
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#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

Хабиб завершил карьеру в UFC

16 часов назад

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после этого боя он объявил о завершении карьеры в UFC.

«Это был мой последний бой. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Но я пообещал, что это мой последний бой. Пообещал – и должен этому следовать. Сегодня был мой последний бой в UFC», – сказал Хабиб.

  • Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. 
  • Хабиб готовился к бою с Гейджи самостоятельно. Потом привлек второго тренера.
  • Статистика Хабиба в UFC: 29-0. Он стал неоспоримым чемпионом в легком весе.

Всего одна цитата из твиттера UFC: «Я ни за что не вернусь сюда без отца».

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