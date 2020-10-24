👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция

Что нужно знать о Туйвасе?

🇦🇺 Ему 27 лет. Туйваса – австралиец.

🥊 Провел в ММА 12 боев, из которых выиграл девять. Семь прошли в UFC – до победы над Штруве проиграл три боя подряд.

👨‍👨‍👦‍👦 У него есть 11 братьев и сестер. Сам он женат на сестре бойца UFC Тайсона Педро, с которым они ведут подкаст.

🗿 Его прозвище – «Бам-бам». В честь героя с дубиной из Флинстоунов.

🏈 Туйваса занимался регби, но бросил его, когда проиграл в покере 20 тысяч долларов: «В какой-то момент я искренне верил, что заработаю миллион долларов. Но когда я вышел, у меня ничего не осталось – даже денег на такси. Тогда я решил, что должен уйти из регбийной лиги, вернуться к семье и другому образу жизни».