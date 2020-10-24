Тай Туйваса
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Штефан Штруве
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#Тай Туйваса #MMA #UFC 254 #UFC #Штефан Штруве

👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция

вчера, 22:36
Николай Живоглядов

Тяжеловес Тай Туйваса на UFC 254 победил Штефана Штруве. Туйваса выбросил серию ударов и отправил Штруве в нокаут за секунду до конца первого раунда. Дальше – веселое празднование.

«Я считаю, что у меня самые маленькие соски и самые большие бедра», – писал Туйваса в твиттере перед боем. После победы над Штруве он схватил кроссовку, в которую залил бутылку пива. В нее же поплевало окружение. После этого Туйваса выпил содержимое. Аналогично поступила его команда. Это выглядело так:

Пить из обуви – традиция шуи, которая распространена в Австралии. В июне 2018 года Туйваса победил Андрея Орловского и тоже пил из кроссовки фаната. Это была его последняя победа. 

После боя Туйваса на пресс-конференции просил обувь у журналиста Ариэля Хельвани, чтобы повторить празднование: «Я сказал, что у меня нет алкоголя. Он ответил, что я могу помочиться в ботинок. Я спросил, пил ли он мочу. Туйваса ответил: «Да, черт возьми!»

Что нужно знать о Туйвасе?

🇦🇺 Ему 27 лет. Туйваса – австралиец.

🥊 Провел в ММА 12 боев, из которых выиграл девять. Семь прошли в UFC – до победы над Штруве проиграл три боя подряд.

👨‍👨‍👦‍👦 У него есть 11 братьев и сестер. Сам он женат на сестре бойца UFC Тайсона Педро, с которым они ведут подкаст.

🗿 Его прозвище – «Бам-бам». В честь героя с дубиной из Флинстоунов.

🏈 Туйваса занимался регби, но бросил его, когда проиграл в покере 20 тысяч долларов: «В какой-то момент я искренне верил, что заработаю миллион долларов. Но когда я вышел, у меня ничего не осталось – даже денег на такси. Тогда я решил, что должен уйти из регбийной лиги, вернуться к семье и другому образу жизни».

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