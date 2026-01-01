Тай Туйваса

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#UFC 264
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👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция
#Тай Туйваса
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