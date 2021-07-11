Все результаты боев на UFC 264
Завершился турнир UFC 264. Он проходил в Лас-Вегасе. В главном бою вечера встречались Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это был третий бой в их карьере.
Из заметных результатов выделяются бои с участием Тая Туйвасы и Шона О’Мэлли. Вот полная раскладка по результатам всех боев этого турнира.
Основной кард
Дастин Порье – Конор Макгрегор. Результат: победа Порье.
Гилберт Бернс – Стивен Томпсон. Результат: победа Бернса.
Тай Туйваса – Грег Харди. Результат: победа Туйвасы.
Ирэн Алдана – Яна Куницкая. Результат: победа Алданы.
Шон О’Мэлли – Крис Моутиньо. Результат: победа О’Мэлли.
Прелимы
Карлос Кондит – Макс Гриффин. Результат: победа Гриффина.
Нико Прайс – Мишель Перейра. Результат: победа Перейры.
Райан Холл – Илия Топурия. Результат: победа Топурии.
Тревин Джайлс – Дрикус дю Плесси. Результат: победа дю Плесси.
Ранние прелимы
Дженнифер Майя – Джессика Ай. Результат: победа Майи.
Омари Ахмедов – Брэд Таварес. Результат: победа Тавареса.
Жалгас Жумагулов – Джером Ривера. Результат: победа Жумагулова.
Следующий турнир UFC тоже состоится в Лас-Вегасе. На UFC Fight Night пройдет бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеза. Дата проведения – 18 июля.