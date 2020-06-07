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Боец UFC расплакался сразу после победы. За неделю до боя умер его брат, но он собрался и вышел в октагон
На UFC 250 в поединке двух бойцов полулегкого веса Коди Стаманн в третьем раунде победил Брайана Келлехера. Сразу же после боя Стаманн встал на колени и заплакал. Это реакция на смерть его младшего брата. Его утешал даже Келлехер.
18-летний брат Стаманна Джейкоб внезапно умер на прошлой неделе. Семья до сих пор ждет официальную причину смерти. Коди Стаманн узнал об этом, когда был на тренировке. Он сразу же поехал домой к родителям и отменил несколько интервью. Стаманн даже думал об отказе от боя с Келлехером, но потом все же решился:
«Я действительно думал отменить бой. Я был в шоке. Я не отказался от тренировок, но все мои мысли были о Джейкобе. В такие моменты я всегда спрашивал себя: «А что бы сделал Джейкоб?» Я должен был стать мужчиной и показать своей семье, что мы сильны даже в этой ситуации».
Сразу же после боя Стаманн сказал:
«Я не чувствую себя особенным. Я не хочу, чтобы кто-то жалел меня. У меня разбито сердце. Я не знаю, как выразить чувства. Все, что я знаю, это то, что мой брат хотел, чтобы я стал чемпионом UFC, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы это стало реальностью».
После боя с Келлехером Стаманн поедет на родину в Мичиган. Там он вместе с семьей и агентом откроет фонд помощи детям из малоимущих семей и назовет его в честь Джейкоба. Фонд будет обеспечивать детей необходимой амуницией для тренировок в смешанных единоборствах и оплачивать им занятия.
«Джейкоб был талантливым бойцом. Как и я, но мой талант – это ерунда в сравнении с его. Он был хорош: умный, одаренный во всех планах. Знаете, у таких талантливых детей обычно два пути: либо они преуспевают, либо с ними что-то происходит. К сожалению, с Джейкобом произошло несчастье».