Боец UFC расплакался сразу после победы. За неделю до боя умер его брат, но он собрался и вышел в октагон

18-летний брат Стаманна Джейкоб внезапно умер на прошлой неделе. Семья до сих пор ждет официальную причину смерти. Коди Стаманн узнал об этом, когда был на тренировке. Он сразу же поехал домой к родителям и отменил несколько интервью. Стаманн даже думал об отказе от боя с Келлехером, но потом все же решился:

«Я действительно думал отменить бой. Я был в шоке. Я не отказался от тренировок, но все мои мысли были о Джейкобе. В такие моменты я всегда спрашивал себя: «А что бы сделал Джейкоб?» Я должен был стать мужчиной и показать своей семье, что мы сильны даже в этой ситуации».

Сразу же после боя Стаманн сказал:

«Я не чувствую себя особенным. Я не хочу, чтобы кто-то жалел меня. У меня разбито сердце. Я не знаю, как выразить чувства. Все, что я знаю, это то, что мой брат хотел, чтобы я стал чемпионом UFC, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы это стало реальностью».