Нокаут за 18 секунд – главная сенсация UFC 254. Его исполнил Хэйвс по прозвищу «Мегатрон»

Средневесы Фил Хэйвс и Джейкоб Малкун провели поединок на турнире UFC 254. Он длился всего 18 секунд. Статистика по ударам – 7:0 в пользу Хэйвса. Все его точные удары попали в голову Малкуну. Судья сразу остановил бой – победа ушла к Хэйвсу. До этого он уже выигрывал шесть из своих десяти боев техническим нокаутом.

Прозвище Хэйвса – «Мегатрон». Так его продвигает даже твиттер UFC.