Нокаут за 18 секунд – главная сенсация UFC 254. Его исполнил Хэйвс по прозвищу «Мегатрон»
Средневесы Фил Хэйвс и Джейкоб Малкун провели поединок на турнире UFC 254. Он длился всего 18 секунд. Статистика по ударам – 7:0 в пользу Хэйвса. Все его точные удары попали в голову Малкуну. Судья сразу остановил бой – победа ушла к Хэйвсу. До этого он уже выигрывал шесть из своих десяти боев техническим нокаутом.
Прозвище Хэйвса – «Мегатрон». Так его продвигает даже твиттер UFC.
Так Хэйвс праздновал победу:
Филу Хэйвсу 31 год. До старта бойцовской карьеры он был обычным студентом колледжа: учился на социолога. Хэйвс имеет взрывной стиль боя. Он выступал в Bellator и Brave FC, а потом попал к Дэйне Уайту на турнир Contender Series. Там его и заметил президент UFC, когда Хэйвс уже в первом раунде вынес Хаджимурата Бестаева.
Он умеет так:
Хэйвс побеждает и удушением. Он вспомнил об этом, когда долго ждал нового боя:
Раньше Хэйвс вообще постоянно побеждал досрочно, но в 2017-м пропал на два года. Тогда у Хэйвса была серия из двух поражений – понадобилась перезагрузка. Позже он рассказывал, что в карьере все было как-то не так. Досрочные победы расслабляли, а за телом он следил не так внимательно.
Хэйвс вернулся другим. Теперь он постоянно совершенствуется и больше не проигрывает.