У Брата Хабиба температура, рвота и грипп. Хабиб пишет о стафилококковой инфекции

На UFC 254 должны были выступить оба брата Нурмагомедова:

У Умара запланирован бой с казахстанцем Сергеем Морозовым.

У Хабиба – с Джастином Гэтжи, центральный поединок вечера.

Оба тренируются в одной команде.

За неделю до события отменился бой Умара Нурмагомедова. Источник ТАСС, близкий к команде Хабиба, сообщил: Умара госпитализировали с гриппом, высокой температурой и рвотой.

Кто такой Умар Нурмагомедов – брат Хабиба, который пришел в UFC

Хабиб говорит, что в команде до конца надеялись, что бой Умара с Морозовым не сорвется. Но состояние не позволит Умару Нурмагомедову выйти в октагон через неделю. Сейчас официально: их поединок отменен, Морозову уже ищут нового соперника.

А Хабиб в инстаграме написал:

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае».