Доверенный партнер Хабиба, который знакомит его с другими звездами. Кто такой Умиджон Мавлянов

Хабиб называет его братом. Они сблизились после смерти Абдулманапа

В 2008 году боец из Узбекистана Умиджон Мавлянов выступал в британском промоушене Cage Rage, который позже был ликвидирован. Там сначала выиграл бой техническим нокаутом, а через пару месяцев проиграл следующий поединок удушающим приемом. Мавлянов завершил карьеру, чтобы сосредоточиться на бизнесе и сторонних проектах.

Он не всегда плотно взаимодействовал с MMA. Даже его инстаграм начинался с постоянных фотографий с футболистами «Арсенала». Мавлянов много времени проводил в Лондоне, налаживал профессиональные связи. Он познакомился с Хабибом еще во время его первых боев в UFC. Помог Абдулманап Нурмагомедов, с которым Умиджон сдружился еще раньше.

Мавлянов постоянно общался с Абдулманапом – даже ел с ним клубнику в Дагестане. Мавлянов помогал Хабибу и Абдулманапу в переговорах с шейхом из Абу-Даби. Они планировали совместные проекты. Он общается и с другими бойцами команды Хабиба. Вместе с Махачевым они ездили на конюшню, где смотрели самых дорогих скакунов мира.

Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает