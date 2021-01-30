Доверенный партнер Хабиба, который знакомит его с другими звездами. Кто такой Умиджон Мавлянов
Хабиб называет его братом. Они сблизились после смерти Абдулманапа
В 2008 году боец из Узбекистана Умиджон Мавлянов выступал в британском промоушене Cage Rage, который позже был ликвидирован. Там сначала выиграл бой техническим нокаутом, а через пару месяцев проиграл следующий поединок удушающим приемом. Мавлянов завершил карьеру, чтобы сосредоточиться на бизнесе и сторонних проектах.
Он не всегда плотно взаимодействовал с MMA. Даже его инстаграм начинался с постоянных фотографий с футболистами «Арсенала». Мавлянов много времени проводил в Лондоне, налаживал профессиональные связи. Он познакомился с Хабибом еще во время его первых боев в UFC. Помог Абдулманап Нурмагомедов, с которым Умиджон сдружился еще раньше.
Мавлянов постоянно общался с Абдулманапом – даже ел с ним клубнику в Дагестане. Мавлянов помогал Хабибу и Абдулманапу в переговорах с шейхом из Абу-Даби. Они планировали совместные проекты. Он общается и с другими бойцами команды Хабиба. Вместе с Махачевым они ездили на конюшню, где смотрели самых дорогих скакунов мира.
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Хабиб писал о нем перед турниром UFC 242: «Наш большой брат, который проделал огромную работу». На том турнире Хабиб победил Порье, а Мавлянов постоянно мелькал рядом во время подготовки. Помогал он и перед боем с Гейджи, к которому Хабиб готовился в Дубае. Тренер Хавьер Менедес тогда называл Мавлянова узбекским парнем с большими связями.
В октябре 2020-го Daily Mail рассказывал о важной роли Мавлянова в команде Хабиба. Именно он возглавит запуск тренажерных залов MMA в Лондоне, которые будут развиваться под именем Хабиба. В том же материале объясняется, что Мавлянов и Хабиб сильно сблизились после смерти Абдулманапа. Хотя и до этого он помогал Хабибу во время поездок и подготовки.
Сейчас Умиджон Мавлянов так раскрутился, что имеет больше миллиона подписчиков в инстаграме. Любую звезду он называет братом или приятелем. Так произошло после встречи Хабиба и ван Дейка в тренировочном центре NAS Sports Complex. Ван Дейк там проходит восстановление после травмы. Мавлянов написал: «Поправляйся скорее, приятель».
Мавлянов помогал мальчику Али встречаться со звездами спорта
Основная цель Мавлянова в команде Хабиба – заключение коммерческих и рекламных контрактов. Он добивается партнерских соглашений между звездами, а иногда просто выступает посредником при знакомстве. Отдельной историей стали благотворительные акции, с которыми Мавлянов помогает главным спортсменам мира.
Marca прямо называла Мавлянова доверенным лицом Хабиба. Тогда Хабиб встретился с Хуаном Леброном – топовым игроком из паддл-тенниса. Этот вид спорта сочетает в себе элементы бадминтона, тенниса и сквоша. Встречались в Дубае – договорились, чтобы место стало связующим звеном в будущем партнерстве.
В декабре 2019-го Криштиану Роналду пересекся с мальчиком Али из Казахстана, который родился без ног. Они поиграли в мяч и пообщались. В Казахстане писали, что Хабиб организовал эту встречу. Сам Хабиб познакомился с Али за неделю до его встречи с Роналду. Но рядом всегда был Умиджон Мавлянов. Позже он уже отдельно гулял с Али в Дубае и звал его в Узбекистан.
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Позже Мавлянов и Хабиб организовали для Али поездку в Испанию. Они были на футболе, а потом на специальную встречу вышел Карим Бензема. История похожая: тоже играли в футбол и обменялись футболками. Параллельно Мавлянов занимался организацией встреч в Дубае и Лондоне – там проходит вся его основная деятельность. Встречался даже с Джоковичем.
С некоторыми звездами Мавлянов поддерживает близкие отношения. Криштиану Роналду считается его близким другом, но их связывают партнерские социальные проекты. Именно Мавлянов сопровождал Хабиба во время его встречи с Криштиану. Сам Роналду даже переодевался в национальную узбекскую одежду, когда пересекался с Мавляновым.
В последнее время Мавлянов постоянно путешествует вместе с Хабибом. Они играли вместе в футбол, встречались с Зеедорфом. Мавлянов сопровождал Хабиба на встрече с Дэйной Уайтом, потом поболел за Умара Нурмагомедова во время его дебюта в UFC. Даже Альваро Мората после встречи с Мавляновым строит из себя Хабиба.