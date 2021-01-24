Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
На турнире UFC 257 состоялись два ключевых боя, которые влияют на расклады в легком дивизионе. Дастин Порье нокаутировал Конора во втором раунде, Майкл Чендлер справился с Дэном Хукером уже в первом. Оба результата – сенсация. В каждом из боев победил номинальный аутсайдер, поэтому теперь в дивизионе все запуталось.
Бойцы ждут решения Хабиба, но в возвращение не верит даже Уайт
Дэйна Уайт еще за неделю до UFC 257 анонсировал, что Хабиб посмотрит этот турнир. Тогда у них состоялась встреча, после которой Уайт все обернул в раскрутку ивента. Хабиб думает о возвращении, но бойцы должны показать ему что-то феноменальное. Бойцы показали, но сам Хабиб все испортил еще перед UFC 257. Сказал, что не будет расстраивать маму.
Хабиб не приехал на UFC 257, но точно смотрел турнир. Он скандально отреагировал на поражение Конора, потом поблагодарил Дэйну Уайта. Сам президент UFC уже не говорит о точном возвращении Хабиба. Уайт анонсировал бой Порье и Чендлера за возможный вакантный титул в легком весе. Он еще раз встретится с Хабибом, а потом объявит окончательное решение.
Такой сценарий не устраивает Порье. Он против легких денег для соперников
Дэйна Уайт сказал о возможности для Порье и Чендлера на пресс-конференции. Сам Порье отреагировал жестко: «Я могу гарантировать, что не буду драться с Майклом Чендлером». Порье считает, что Чендлер еще не заслужил бой за титул. Бой с Хукером был для него первым в карьере в UFC. До этого Чендлер выступал в Bellator, где стал чемпионом.
Сам Чендлер максимально использует новую выгодную позицию в UFC. Он получил признание от Уайта и денежную награду за выступление вечера. Сразу после боя Чендлер бросил вызов Хабибу, Конору и Порье. Всем сразу, чтобы у Дэйны был для него любой выбор. Порье в этом момент посоветовал Чендлеру подраться с Оливейрой или с кем-нибудь еще.
Такая жесткая позиция Порье объяснима его карьерой. Порье дерется намного больше Конора и других топов, но только сейчас добился более-менее нормального гонорара от UFC. Из-за денег Порье отказался от боя с Фергюсоном. Бой с Чендлером ему тоже предлагался, но Порье отверг его с такой формулировкой: «Этот парень собирается прийти и заработать больше меня».
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Хотя личных претензий друг к другу Порье и Чендлер точно не имеют:
Новый соперник Конора – главная интрига на 2021 год
Конор Макгрегор признал, что дерется очень редко. Между его боями с Серроне и Порье прошло больше года. Конор сразу же подтвердил, что сохранит активность в 2021 году. Пока совсем не ясно, где и с кем он подерется. Два боя Конора за год – это сенсация. Так Конор не поступал с 2016-го, когда уместил в одном году сразу три поединка в UFC.
Главное в этом поражении – для Конора окончательно закрыт реванш с Хабибом. Поэтому сейчас Порье и Конор мечтают о третьем поединке. Оба высказались об этом сразу после боя и еще раз напомнили в разговоре друг с другом. Первый бой Конора и Порье был еще в 2014-м. Тогда быстрым нокаутом выиграл Конор, а сейчас идентичной победой ответил Порье.
Порье прямо сказал на пресс-конференции: «Меня интересует матч-реванш с Конором». Конор – потом: «Мы сделаем это еще раз». Еще он объяснил, что на следующий бой против Порье выберет другую тактику. Потому что лоукики доставили Конору столько проблем, что на пресс-конференцию он приковылял на костыле.
Дастин Порье – основной реалист в этой истории. Он понимает, что уже проигрывал Хабибу. Вместо раскрутки реванша с ним Порье просто требует нормального соперника в битве за титул. По Хабибу он думает так: если не возвращается, то они с Конором остаются лучшими бойцами в дивизионе. И проводят официальный третий бой за чемпионский титул.
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Дастин Порье заговорил о Диасе на пресс-конференции: «Всегда хотел надрать задницу Нейту Диасу. Это меня интересует. Уверен, что бой с ним будет иметь смысл, но сейчас я ничего об этом не знаю. У нас с Конором счет 1:1, а Нейт Диас сбежал. Он любит писать в сети всякое дерьмо». Порье и Диас никогда не встречались друг с другом в UFC.
Дэйна Уайт тоже вспомнил Диаса, но через его соперничество с Конором: «Если между бойцами счет 1:1, то обязательно будет третий бой». Диас победил Конора в 2016 году, но уже через несколько месяцев проиграл ему судейским решением. С того момента он провел только два боя в 2019-м. Последний итог – поражение от Масвидаля в полусреднем весе.
Диас выпал из рейтинга UFC, потому что давно не дрался. Пока он напоминает о себе только в твиттере. Диас написал во время интервью Уайта неделю назад: «Хабиб – настоящая киска». Еще он наезжал на блогера Джека Пола. Тренировки Диас тоже не прекращает, но о возможных боях пока ничего не говорит. Известно, что он думает о возвращении в легкий вес.
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Парой твитов напомнили о себе и другие топ-бойцы дивизиона. Джастин Гейджи проиграл Хабибу и пока не думал о новых боях. Зато анонсировал великий год из-за мощного соперничества: «2021-й будет адским в этом дивизионе. Великая ночь боев. Радуюсь за Дастина Порье. Чарльз Оливейра просто написал о Порье: «Поздравляю, чувак. Великая победа».