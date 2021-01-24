Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?

На турнире UFC 257 состоялись два ключевых боя, которые влияют на расклады в легком дивизионе. Дастин Порье нокаутировал Конора во втором раунде, Майкл Чендлер справился с Дэном Хукером уже в первом. Оба результата – сенсация. В каждом из боев победил номинальный аутсайдер, поэтому теперь в дивизионе все запуталось.

Бойцы ждут решения Хабиба, но в возвращение не верит даже Уайт

Дэйна Уайт еще за неделю до UFC 257 анонсировал, что Хабиб посмотрит этот турнир. Тогда у них состоялась встреча, после которой Уайт все обернул в раскрутку ивента. Хабиб думает о возвращении, но бойцы должны показать ему что-то феноменальное. Бойцы показали, но сам Хабиб все испортил еще перед UFC 257. Сказал, что не будет расстраивать маму.

Хабиб не приехал на UFC 257, но точно смотрел турнир. Он скандально отреагировал на поражение Конора, потом поблагодарил Дэйну Уайта. Сам президент UFC уже не говорит о точном возвращении Хабиба. Уайт анонсировал бой Порье и Чендлера за возможный вакантный титул в легком весе. Он еще раз встретится с Хабибом, а потом объявит окончательное решение.