«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 257. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов – действующий обладатель чемпионского пояса в UFC. Он посмотрел бой, а потом написал в твиттере:

«Вот что бывает, когда ты меняешь свою команду. Оставляешь спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом. Проводишь спарринги с детьми вдали от реальности».