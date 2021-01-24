Хабиб Нурмагомедов
UFC 257
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Конор Макгрегор
Конор – Порье
«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора
3 часа назад
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 257. Бой завершился нокаутом во втором раунде.
Хабиб Нурмагомедов – действующий обладатель чемпионского пояса в UFC. Он посмотрел бой, а потом написал в твиттере:
«Вот что бывает, когда ты меняешь свою команду. Оставляешь спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом. Проводишь спарринги с детьми вдали от реальности».
Хабиб Нурмагомедов имеет карьерную статистику 29-0. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гейджи.
Дэйна Уайт говорил, что Хабиб посмотрит UFC 257. Потом примет решение о возможном возвращении.
Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу
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