Хабиб Нурмагомедов
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Конор Макгрегор
Конор – Порье
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#Хабиб Нурмагомедов #Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #MMA #UFC

«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора

3 часа назад

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 257. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов – действующий обладатель чемпионского пояса в UFC. Он посмотрел бой, а потом написал в твиттере:

«Вот что бывает, когда ты меняешь свою команду. Оставляешь спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом. Проводишь спарринги с детьми вдали от реальности».

Хабиб Нурмагомедов имеет карьерную статистику 29-0. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гейджи.

Дэйна Уайт говорил, что Хабиб посмотрит UFC 257. Потом примет решение о возможном возвращении.

Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу

Конор впервые проиграл нокаутом в UFC

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