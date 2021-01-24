Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #UFC #MMA #Дастин Порье

Конор впервые проиграл нокаутом в UFC

32 минуты назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном поединке на UFC 257. Бой закончился во втором раунде.

Это первое поражение нокаутом в карьере Макгрегора. До этого он три раза проигрывал в MMA после удушающих приемов.

В 2014-м сам Конор Макгрегор победил Дастина Порье нокаутом. Тогда для Порье это тоже был первый нокаут в карьере.

Результаты всех боев на UFC 257

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Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 257
Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257
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