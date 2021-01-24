Конор – Порье
UFC 257
UFC
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор впервые проиграл нокаутом в UFC
32 минуты назад
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном поединке на UFC 257. Бой закончился во втором раунде.
Это первое поражение нокаутом в карьере Макгрегора. До этого он три раза проигрывал в MMA после удушающих приемов.
В 2014-м сам Конор Макгрегор победил Дастина Порье нокаутом. Тогда для Порье это тоже был первый нокаут в карьере.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые