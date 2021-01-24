Махмуд Мурадов
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#Махмуд Мурадов #UFC 257 #UFC #MMA #Эндрю Санчез

Лучший удар UFC 257 – Мурадов влетел в голову коленом в прыжке 💥

час назад
Александр Плеханов

CTK/Global Look Press

Махмуд Мурадов выиграл бой у Эндрю Санчеза на турнире UFC 257. Все закончилось техническим нокаутом в третьем раунде. Перед финальной серией ударов Мурадов выставил колено и полетел вперед. 

Санчез выдержал его удар коленом, но Мурадов добил. Потом он сразу перелез через сетку, чтобы поговорить с Дэйной Уайтом. Тот сказал, что это был хороший бой.

Поединок только закончился, а Мурадов уже публиковал в твиттере главный момент. «Бонус?»

Перед ударом коленом Мурадов нанес еще один мощный удар. Реакция Санчеза была примерно такой. Фанаты сравнили такое движение с танцем курицы:

Мурадов победил нокаутом в третьем раунде второй раз подряд в UFC и в шестой раз за карьеру. Махмуд Мурадов – первый боец UFC из Узбекистана. В финальной речи он пытался уверенно говорить по-английски. Потом неожиданно спросил на русском: «Лучше» как будет?»

Дальше рассказал, что проводит третий бой в UFC по быстрому уведомлению. Посвятил победу дочери, поблагодарил президента Узбекистана. И показал, что хочет драться дальше: «Готов хоть через неделю, если рука не сломана».

В обычной жизни Мурадов много общается с Флойдом Мейвезером. Именно его благодарит за поддержку и попадание в UFC. Сам Мурадов тоже помогает людям. Новый год в 2020-м он встретил в детском доме, где общался с детьми.

Между выступлениями в UFC у Мурадова была большая пауза. Его последний бой был в декабре 2019-го, когда Мурадов нокаутировал Тревора Смита. Реакция после нового боя: «Больше года ожидания. Ребята, спасибо за вашу поддержку».

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