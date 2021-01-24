Зрители жалуются на сбои в трансляции UFC 257 и троллят Уайта. Он называл пиратов ублюдками и повысил цену на подписку

Сейчас ESPN – один из немногих официальных вещателей UFC 257. Проблема в том, что трансляция на ESPN платная, канал нещадно висит перед началом боя Конор – Порье, а зрители жалуются на это.

Все это на фоне повышения цен на трансляции – с 8 января цены на просмотр всех ивентов от UFC на ESPN+ выросли с 64,99 доллара до 69,99 (второе повышение в истории; первое было в 2020-м: с 59,99 до 64,99).

Плюс Дэйна Уайт недавно высказывался про борьбу с неофициальными стримерами UFC. В инстаграме ему написали: «Не могу дождаться боя Конора, чтобы запустить пиратскую трансляцию». Ответ Уайта: «Не могу дождаться, чтобы поймать таких ублюдков, как ты. У меня заготовлен сюрприз для вас».