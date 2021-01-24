Зрители жалуются на сбои в трансляции UFC 257 и троллят Уайта. Он называл пиратов ублюдками и повысил цену на подписку
Сейчас ESPN – один из немногих официальных вещателей UFC 257. Проблема в том, что трансляция на ESPN платная, канал нещадно висит перед началом боя Конор – Порье, а зрители жалуются на это.
Все это на фоне повышения цен на трансляции – с 8 января цены на просмотр всех ивентов от UFC на ESPN+ выросли с 64,99 доллара до 69,99 (второе повышение в истории; первое было в 2020-м: с 59,99 до 64,99).
Плюс Дэйна Уайт недавно высказывался про борьбу с неофициальными стримерами UFC. В инстаграме ему написали: «Не могу дождаться боя Конора, чтобы запустить пиратскую трансляцию». Ответ Уайта: «Не могу дождаться, чтобы поймать таких ублюдков, как ты. У меня заготовлен сюрприз для вас».
Что же, если обвал трансляции на ESPN и был сюрпризом от Уайта, то зрители оценили его. А самые креативные приготовили пачку забавных мемчиков.
«Это Дэйна Уайт, который думает, что избавился от нелегальных стримеров».
«Прямой эфир для всех тех, кто купил трансляцию UFC 257 на ESPN».
Конор слева: «Стримеры, которые показывают бой нелегально».
Конор справа: «Официальные вещатели прямо сейчас».
«ESPN после кражи денег у людей».
«Так выглядит запуск трансляции на ESPN+».
«ESPN, когда слышит, как вы плачетесь об ошибках на UFC PPV».
«Все: «ESPN, пожалуйста, покажи мне UFC 257».
ESPN: «Я думаю, не стоит».
«Поддержка пользователей ESPN+ прямо сейчас».
«Подписчики ESPN не смотрят UFC 257 из-за проблем. Нелегальные стримеры: *ржут*».