Результаты всех боев на UFC 257

Завершился турнир UFC 257. Это первый номерной турнир в 2021 году.

Основной кард

Конор Макгрегор – Дастин Порье. Победитель: Порье

Дэн Хукер – Майкл Чендлер. Победитель: Чендлер

Джессика Ай – Джоанн Кальдервуд. Победитель: Кальдервуд

Эндрю Санчез – Махмуд Мурадов. Победитель: Мурадов

Марина Родригез – Аманда Рибас. Победитель: Родригез

Прелимы

Арман Царукян – Мэтт Фревола. Победитель: Царукян

Брэд Таварес – Антонио Карлос Джуниор. Победитель: Таварес

Джулианна Пенья – Сара Макманн. Победитель: Пенья

Халил Раунтри – Марчин Прахнио. Победитель: Прахнио

Ранние прелимы

Ник Лентц – Мовсар Эвлоев. Победитель: Эвлоев

Амир Альбази – Жалгас Жумагулов. Победитель: Альбази