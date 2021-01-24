UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
Дэн Хукер
Конор – Порье
Майкл Чендлер
Результаты всех боев на UFC 257
50 минут назад
Завершился турнир UFC 257. Это первый номерной турнир в 2021 году.
Основной кард
Конор Макгрегор – Дастин Порье. Победитель: Порье
Дэн Хукер – Майкл Чендлер. Победитель: Чендлер
Джессика Ай – Джоанн Кальдервуд. Победитель: Кальдервуд
Эндрю Санчез – Махмуд Мурадов. Победитель: Мурадов
Марина Родригез – Аманда Рибас. Победитель: Родригез
Прелимы
Арман Царукян – Мэтт Фревола. Победитель: Царукян
Брэд Таварес – Антонио Карлос Джуниор. Победитель: Таварес
Джулианна Пенья – Сара Макманн. Победитель: Пенья
Халил Раунтри – Марчин Прахнио. Победитель: Прахнио
Ранние прелимы
Ник Лентц – Мовсар Эвлоев. Победитель: Эвлоев
Амир Альбази – Жалгас Жумагулов. Победитель: Альбази
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