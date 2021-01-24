UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
Дэн Хукер
Конор – Порье
Майкл Чендлер
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Результаты всех боев на UFC 257

50 минут назад

твиттер UFC

Завершился турнир UFC 257. Это первый номерной турнир в 2021 году.

Основной кард

Конор МакгрегорДастин Порье. Победитель: Порье

Дэн ХукерМайкл Чендлер. Победитель: Чендлер

Джессика Ай – Джоанн Кальдервуд. Победитель: Кальдервуд

Эндрю Санчез – Махмуд Мурадов. Победитель: Мурадов

Марина Родригез – Аманда Рибас. Победитель: Родригез

Прелимы

Арман Царукян – Мэтт Фревола. Победитель: Царукян

Брэд Таварес – Антонио Карлос Джуниор. Победитель: Таварес

Джулианна Пенья – Сара Макманн. Победитель: Пенья

Халил Раунтри – Марчин Прахнио. Победитель: Прахнио

Ранние прелимы

Ник Лентц – Мовсар Эвлоев. Победитель: Эвлоев

Амир Альбази – Жалгас Жумагулов. Победитель: Альбази

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