Майкл Чендлер

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Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
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Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
Прогноз на титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Полный кард турнира UFC 262
#UFC 262
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Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
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UFC странный: Хабиб снова завершил карьеру, хотя ее не возобновлял, а претендент на титул – Чендлер с одним боем
#Хабиб Нурмагомедов
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Кто такой Майкл Чендлер – новая звезда UFC. Крутит суперсальто и усыновил темнокожего ребенка
#Майкл Чендлер
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