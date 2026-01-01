Майкл Чендлер

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Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
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Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
Прогноз на титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Полный кард турнира UFC 262
#UFC 262
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Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
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Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC
#UFC 257
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Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером
#Дастин Порье
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Результаты всех боев на UFC 257
#UFC 257
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«Попробуй победить меня, если сможешь». Чендлер вызвал Хабиба на бой в UFC
#Майкл Чендлер
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Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257. Это его первый бой в UFC
#UFC 257