UFC 268
Джастин Гейджи
Майкл Чендлер
Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268
06 ноября, 23:47
Джастин Гейджи и Майкл Чендлер подерутся в основном карде турнира UFC 268. Это бой второго и пятого номера рейтинга UFC в легком весе.
Турнир UFC 268 пройдет в ночь с 6 на 7 ноября. Основной кард стартует 7 ноября в 05:00 по Москве. Поединок Гейджи – Чендлер открывает кард.
Бои турнира UFC 268 можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Другие варианты – More TV и Wink. РЕН ТВ не показывает этот турнир.
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