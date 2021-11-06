Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268

Джастин Гейджи и Майкл Чендлер подерутся в основном карде турнира UFC 268. Это бой второго и пятого номера рейтинга UFC в легком весе.

Турнир UFC 268 пройдет в ночь с 6 на 7 ноября. Основной кард стартует 7 ноября в 05:00 по Москве. Поединок Гейджи – Чендлер открывает кард.

Бои турнира UFC 268 можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Другие варианты – More TV и Wink. РЕН ТВ не показывает этот турнир.

Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268