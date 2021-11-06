UFC 268
Джастин Гейджи
Майкл Чендлер
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#UFC 268 #Джастин Гейджи #Майкл Чендлер

Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268

06 ноября, 23:47

Джастин Гейджи и Майкл Чендлер подерутся в основном карде турнира UFC 268. Это бой второго и пятого номера рейтинга UFC в легком весе.

Турнир UFC 268 пройдет в ночь с 6 на 7 ноября. Основной кард стартует 7 ноября в 05:00 по Москве. Поединок Гейджи – Чендлер открывает кард.

Бои турнира UFC 268 можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Другие варианты – More TV и Wink. РЕН ТВ не показывает этот турнир.

Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268

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Источник:
Гол.ру
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