UFC 268
Джастин Гейджи
Майкл Чендлер
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#UFC 268 #Джастин Гейджи #Майкл Чендлер

Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268

06 ноября, 20:39

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года состоится бой Джастина Гейджи и Майкла Чендлера. Он пройдет в основном карде турнира UFC 268.

Бои основного карда стартуют 7 ноября в 05:00 по Москве. Поединок Гейджи и Чендлера открывает кард. Поэтому он начнется примерно в 05:10 по московскому времени.

Джастин Гейджи имеет карьерную статистику из 22 побед и трех поражений. Показатели Чендлера – 22 победы и шесть поражений.

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Источник:
Гол.ру
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