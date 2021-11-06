Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года состоится бой Джастина Гейджи и Майкла Чендлера. Он пройдет в основном карде турнира UFC 268.

Бои основного карда стартуют 7 ноября в 05:00 по Москве. Поединок Гейджи и Чендлера открывает кард. Поэтому он начнется примерно в 05:10 по московскому времени.

Джастин Гейджи имеет карьерную статистику из 22 побед и трех поражений. Показатели Чендлера – 22 победы и шесть поражений.