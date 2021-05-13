Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер подерутся за титул UFC в легком весе. РЕН ТВ покажет их бой на турнире UFC 262. Трансляция стартует 16 мая в 06:00 по московскому времени.

Оливейра и Чендлер оспорят вакантный пояс, который освободил Хабиб Нурмагомедов. Это стало возможным, когда Хабиб официально завершил карьеру.

В рейтинге легкого веса UFC Оливейра и Чендлер занимают третье и четвертое места. Выше них идут Конор и Порье. В июле они проведут третий бой между собой, но без титула.

Полный кард турнира UFC 262