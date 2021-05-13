Оливейра – Чендлер
UFC 262
UFC
Чарльз Оливейра
Майкл Чендлер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Оливейра – Чендлер #UFC 262 #UFC #Майкл Чендлер #Чарльз Оливейра

Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

5 часов назад

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер подерутся за титул UFC в легком весе. РЕН ТВ покажет их бой на турнире UFC 262. Трансляция стартует 16 мая в 06:00 по московскому времени.

Оливейра и Чендлер оспорят вакантный пояс, который освободил Хабиб Нурмагомедов. Это стало возможным, когда Хабиб официально завершил карьеру.

В рейтинге легкого веса UFC Оливейра и Чендлер занимают третье и четвертое места. Выше них идут Конор и Порье. В июле они проведут третий бой между собой, но без титула.

Полный кард турнира UFC 262

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд
Кто такой Майкл Чендлер – новая звезда UFC. Крутит суперсальто и усыновил темнокожего ребенка
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Оливейра – Чендлер
#UFC 262
#UFC
#Майкл Чендлер
#Чарльз Оливейра