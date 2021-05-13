UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Чарльз Оливейра
Майкл Чендлер
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#UFC 262 #UFC #Майкл Чендлер #Тони Фергюсон #Чарльз Оливейра

Полный кард турнира UFC 262

5 часов назад

Турнир UFC 262 состоится в Хьюстоне. Он пройдет в ночь с 15 на 16 мая. Основной кард стартует в 05:00 по московскому времени.

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер подерутся за титул UFC в легком весе. Он стал вакантным, когда Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру.

Что за бои там будут:

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер

Тони Фергюсон – Бенэил Дариуш

Кэтлин Чугакян – Вивьен Арауджо

Шейн Бургос – Эдсон Барбоза

Мэтт Шнелл – Рожерио Бонторин

Прелимы

Роналду Соуза – Андре Муниз

Ландо Ванната – Майк Гранди

Андреа Ли – Антонина Шевченко

Джордан Райт – Джейми Пикетт

Ранние прелимы

Джина Мазани – Присцила Качоэйра

Кевин Агилар – Такер Латц

Кристос Гиагос – Шон Сориано

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