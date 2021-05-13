UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Чарльз Оливейра
Майкл Чендлер
Полный кард турнира UFC 262
5 часов назад
Турнир UFC 262 состоится в Хьюстоне. Он пройдет в ночь с 15 на 16 мая. Основной кард стартует в 05:00 по московскому времени.
Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер подерутся за титул UFC в легком весе. Он стал вакантным, когда Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру.
Что за бои там будут:
Основной кард
Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенэил Дариуш
Кэтлин Чугакян – Вивьен Арауджо
Шейн Бургос – Эдсон Барбоза
Мэтт Шнелл – Рожерио Бонторин
Прелимы
Роналду Соуза – Андре Муниз
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джордан Райт – Джейми Пикетт
Ранние прелимы
Джина Мазани – Присцила Качоэйра
Кевин Агилар – Такер Латц
Кристос Гиагос – Шон Сориано
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