Полный кард турнира UFC 262

Турнир UFC 262 состоится в Хьюстоне. Он пройдет в ночь с 15 на 16 мая. Основной кард стартует в 05:00 по московскому времени.

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер подерутся за титул UFC в легком весе. Он стал вакантным, когда Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру.

Что за бои там будут:

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер

Тони Фергюсон – Бенэил Дариуш

Кэтлин Чугакян – Вивьен Арауджо

Шейн Бургос – Эдсон Барбоза

Мэтт Шнелл – Рожерио Бонторин

Прелимы

Роналду Соуза – Андре Муниз

Ландо Ванната – Майк Гранди

Андреа Ли – Антонина Шевченко

Джордан Райт – Джейми Пикетт

Ранние прелимы

Джина Мазани – Присцила Качоэйра

Кевин Агилар – Такер Латц

Кристос Гиагос – Шон Сориано