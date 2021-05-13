Почему Хабиб не выходил на бои с флагом России

Кадыров вспомнил историю с флагом, когда позвал Хабиба на драку с бойцом «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямой эфир в инстаграме. Sports.ru записал много выдержек, мы вкинем основные цитаты:

«Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC».

«Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана».

«Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого».

Во время прямого эфира в комментарии приходил боец UFC Хамзат Чимаев. Он серьезно переболел коронавирусом и даже просил Дэйну Уайта убрать его из всех рейтингов UFC. Уайт убрал, но потом вернул. Чимаев тоже идет в UFC без поражений, продолжает карьеру, недавно встречался с Кадыровым. В комментариях Чимаев написал о Хабибе, что они и его порвут.

Сейчас идет раскрутка возможного приглашения Хабиба в «Ахмат». Подключился даже «Матч ТВ». Тина Канделаки уже сказала, что канал предоставит площадку для боя Хабиба с любым из бойцов «Ахмата». Сам Хабиб ни на что не соглашался. Поэтому важнее, что Кадыров обратил внимание на ситуацию с флагом. И назвал Хабиба проектом UFC.

Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ