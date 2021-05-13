Почему Хабиб не выходил на бои с флагом России
Кадыров вспомнил историю с флагом, когда позвал Хабиба на драку с бойцом «Ахмата»
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямой эфир в инстаграме. Sports.ru записал много выдержек, мы вкинем основные цитаты:
- «Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC».
- «Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана».
- «Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого».
Во время прямого эфира в комментарии приходил боец UFC Хамзат Чимаев. Он серьезно переболел коронавирусом и даже просил Дэйну Уайта убрать его из всех рейтингов UFC. Уайт убрал, но потом вернул. Чимаев тоже идет в UFC без поражений, продолжает карьеру, недавно встречался с Кадыровым. В комментариях Чимаев написал о Хабибе, что они и его порвут.
Сейчас идет раскрутка возможного приглашения Хабиба в «Ахмат». Подключился даже «Матч ТВ». Тина Канделаки уже сказала, что канал предоставит площадку для боя Хабиба с любым из бойцов «Ахмата». Сам Хабиб ни на что не соглашался. Поэтому важнее, что Кадыров обратил внимание на ситуацию с флагом. И назвал Хабиба проектом UFC.
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Хабиб говорил, что по-своему представляет страну. Его отец выносил флаг после боя Махачева
Несколько раз Хабиб давал объяснения по ситуации с флагом. Есть две важные цитаты, которые почти не сочетаются друг с другом.
- В 2018-м: «На экранах показан флаг моей страны. Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже иностранные бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский».
- В 2019-м: «Знаете, в отличие от людей, которые выносят флаг и, как они говорят, представляют свою страну, я не бью стариков, не обижаю женщин и не пиарю алкоголь. Я по-своему представляю свою страну. Не считаю наличие флага показателем патриотизма — мало его просто поднять, ты должен соответствовать».
История с флагом – повод для зацепок к Хабибу. Ее используют соперники и обычные люди, которые не соглашаются с позицией Хабиба.
В октябре 2019-го Конор приезжал в Москву. Мы были на его пресс-конференции. Прямая цитата Конора о Хабибе: «Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед?»
У его отца Абдулманапа Нурмагомедова был случай, который он сам вспоминал в интервью «Советскому спорту». Он ездил в США на бой с участием Ислама Махачева. Тогда организаторы запрещали Абдулманапу выносить флаг России после победы Махачева: «Я вышел с флагом несмотря ни на что. Меня предупредили, чтобы я этого больше не делал, пригрозили штрафом».
Абдулманап Нурмагомедова поддерживал Хабиба, когда тот выходил на бои без флага. И сам пояснял: «Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан – это Россия». Фанаты сравнивали Хабиба с другими бойцами – они без проблем выходили на бои в UFC с флагом России. Но был случай Александра Волкова. Почему без флага выходил он: «Давит груз ответственности».
Волков поддерживал Хабиба. Говорил в интервью Sports.ru: «То, что разводят, мол, болею за того, а он за этого, тот выходит с российским флагом, а тот нет – хрень полная. Мы все выступаем за одну страну, мы одно целое». В инстаграме Хабиба есть его фото на фоне флага России. Пост опубликован в 2017 году:
Кадыров всегда поддерживал семью Хабиба: называл его бойцом чести, а отцу дарил машину
Даже в этом прямом эфире Рамзан Кадыров никак не оскорблял Хабиба. Еще раньше он постоянно его продвигал. Последняя совместная история Кадырова и Хабиба – грусть. Глава Чечни первым сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Потом приезжал на похороны, чтобы поддержать Хабиба и его близких.
Кадыров часто общался с Абдулманапом Нурмагомедовым. В феврале 2019-го он прислал ему «Мерседес». Хабиб показывал машину в инстаграме, благодарил Кадырова и называл его братом.
Когда Рамзан Кадыров сравнивал Хабиба и Конора, то выделял его со стороны чести. Объяснял, что для кавказца она остается высшим проявлением собственного достоинства. Хабиб стал почетным гражданином Грозного, когда победил Конора в 2018-м. Тогда Кадыров тоже встречался с Хабибом – организовывал торжественный ужин в его честь.
В сентябре 2018 года организаторы отменили концерт Крида в Махачкале. Это произошло из-за давления со стороны Хабиба. За Крида вступился Тимати – Хабиб ответил ему оскорблениями. Конфликт разгорался в соцсетях, люди в комментариях насыпали негатив.
Рамзан Кадыров позже писал, что сам помирил Хабиба и Тимати. Сейчас пост в инстаграме недоступен, но осталась цитата: «Наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз – прыжку дружбы». Ту историю Хабиб уже не помнит:
Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати