Тони Фергюсон
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#Тони Фергюсон #MMA #UFC #Чарльз Оливейра #UFC 256

Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд

13 декабря, 10:15
Александр Плеханов

твиттер UFC

Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра провели бой на турнире UFC 256. Оливейра всего в третий раз за карьеру победил судейским решением. Остальные бои всегда выигрывал досрочно. К такой же победе он стремился и в поединке с Фергюсоном. 

Главная возможность была в конце первого раунда. Оливейра провел рычаг локтя, но Фергюсон вытерпел все десять секунд до перерыва. Реакция UFC сразу после завершения раунда: «Тони Фергюсон не человек». 

У этого есть и обратная сторона. Если долго терпеть во время проведения рычага локтя, все может закончиться переломом или разрывом сухожилий. Подробности рассказывала Лиана Джоджуа: «Случается так, что ломаются руки, так как приходится доводить прием до конца».

Рычаг локтя – любимый прием Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом вспоминал Даниэль Кормье после боя Хабиба и Гейджи. Обычно болевой прием на руку причиняет сопернику такую сильную боль, что поединок почти сразу заканчивается. Хабиб планировал рычаг локтя против Гейджи, но не хотел делать ему больно на глазах у родителей. Выиграл треугольником.

Так выглядит рычаг локтя.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Победа через рычаг локтя – это еще и зрелищно. UFC даже составлял подборку на официальном сайте, где выделял бои с такими победами. Автор Bleacher Report Джонатан Сноуден описывал прием так: «Это удивительное действие, которое доказывает: конечность человека, какой бы сильной она ни была, всегда проигрывает всему телу его противника и силе науки».

Терпение Фергюсона – уникальное явление. Дэйна Уайт рассказал, что десять из десяти бойцов в его ситуации сразу бы сдались. В 2019 году у Фергюсона была обратная история. Тогда он сам чуть не провел рычаг локтя в бою с Кевином Ли, но тот в последнюю секунду красиво уклонился и спас руку. Тогда Фергюсон все равно победил, сейчас – проиграл два боя подряд.

На терпение Фергюсона в бою с Оливейрой фанаты отреагировали так в твиттере:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Каким мы знаем Тони Фергюсона
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
У Тони Фергюсона стальные локти. Он набивает их об железо и просит хирурга «заострить»
Тони Фергюсон сделал бейсбол частью жизни. Занимался в школе, а теперь играет с мячом для веселья
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