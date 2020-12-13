Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд

Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра провели бой на турнире UFC 256. Оливейра всего в третий раз за карьеру победил судейским решением. Остальные бои всегда выигрывал досрочно. К такой же победе он стремился и в поединке с Фергюсоном.

Главная возможность была в конце первого раунда. Оливейра провел рычаг локтя, но Фергюсон вытерпел все десять секунд до перерыва. Реакция UFC сразу после завершения раунда: «Тони Фергюсон не человек».

У этого есть и обратная сторона. Если долго терпеть во время проведения рычага локтя, все может закончиться переломом или разрывом сухожилий. Подробности рассказывала Лиана Джоджуа: «Случается так, что ломаются руки, так как приходится доводить прием до конца».

Рычаг локтя – любимый прием Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом вспоминал Даниэль Кормье после боя Хабиба и Гейджи. Обычно болевой прием на руку причиняет сопернику такую сильную боль, что поединок почти сразу заканчивается. Хабиб планировал рычаг локтя против Гейджи, но не хотел делать ему больно на глазах у родителей. Выиграл треугольником.