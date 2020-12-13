Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд
Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра провели бой на турнире UFC 256. Оливейра всего в третий раз за карьеру победил судейским решением. Остальные бои всегда выигрывал досрочно. К такой же победе он стремился и в поединке с Фергюсоном.
Главная возможность была в конце первого раунда. Оливейра провел рычаг локтя, но Фергюсон вытерпел все десять секунд до перерыва. Реакция UFC сразу после завершения раунда: «Тони Фергюсон не человек».
У этого есть и обратная сторона. Если долго терпеть во время проведения рычага локтя, все может закончиться переломом или разрывом сухожилий. Подробности рассказывала Лиана Джоджуа: «Случается так, что ломаются руки, так как приходится доводить прием до конца».
Рычаг локтя – любимый прием Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом вспоминал Даниэль Кормье после боя Хабиба и Гейджи. Обычно болевой прием на руку причиняет сопернику такую сильную боль, что поединок почти сразу заканчивается. Хабиб планировал рычаг локтя против Гейджи, но не хотел делать ему больно на глазах у родителей. Выиграл треугольником.
Победа через рычаг локтя – это еще и зрелищно. UFC даже составлял подборку на официальном сайте, где выделял бои с такими победами. Автор Bleacher Report Джонатан Сноуден описывал прием так: «Это удивительное действие, которое доказывает: конечность человека, какой бы сильной она ни была, всегда проигрывает всему телу его противника и силе науки».
Терпение Фергюсона – уникальное явление. Дэйна Уайт рассказал, что десять из десяти бойцов в его ситуации сразу бы сдались. В 2019 году у Фергюсона была обратная история. Тогда он сам чуть не провел рычаг локтя в бою с Кевином Ли, но тот в последнюю секунду красиво уклонился и спас руку. Тогда Фергюсон все равно победил, сейчас – проиграл два боя подряд.
На терпение Фергюсона в бою с Оливейрой фанаты отреагировали так в твиттере: