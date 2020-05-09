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Тони Фергюсон сделал бейсбол частью жизни. Занимался в школе, а теперь играет с мячом для веселья
Тони Фергюсон постоянно развивается – использует различные методы тренировок и даже заостряет локти. Всему этому Фергюсон учился еще в школе, когда занимался сразу тремя видами спорта. Он совмещал американский футбол, борьбу и бейсбол. Позже Фергюсон добился успеха в MMA, но рассказывал, что остальные увлечения остались с ним навсегда.
В марте 2019-го Тони Фергюсон неожиданно написал в твиттере: «Я не думаю, что кто-то из вас понимает, насколько я хорош в бейсболе. Мне нравится игра, я чувствую, что у меня есть потенциал, чтобы быть великим». Фанаты в комментариях в ответ только посмеялись, а многие отметили надоевшие твиты от Фергюсона.
Томас Гербаси писал материал о Фергюсоне для официального сайта UFC. Там он привел интересное объяснение, которое основано на цитате Фергюсона. Тот рассказывал, что отец учил его в детстве совсем не смотреть на турнирную таблицу, календари и будущих соперников – надо всегда действовать от себя. Это он перенес на все виды спорта, которыми занимался.
С детства Фергюсон играется бейсбольными мячами. Так Фергюсон объяснял их использование во время подготовки к бою с Дональдом Серроне: «В этот раз я бросал бейсбольные мячи. Я готовил руку – теперь моя правая стала сильнее. Просто бросал и веселился: пригласил команду посмотреть и поучаствовать. Делал все это для веселья и объединения команды».
На UFC 249 сначала планировали бой Тони Фергюсона и Хабиба. Во время дуэли взглядов Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона. Вместе с поясом Фергюсон тогда взял с собой на пресс-конференцию бейсбольный мяч – и никто не понял, зачем. Все немного прояснила боец UFC Чжан Вэйли, которая пересеклась с Фергюсоном и получила такой же мяч в подарок.
«Я стала его большой поклонницей. Сказала, что его фанатка, а он дал мне бейсбольный мяч и несколько советов перед боем. Он сказал мне, что главное – расслабленность и спокойствие. Я много думала об этом», – рассказала Чжан Вэйли. Позже она взяла бейсбольный мяч от Тони прямо на интервью и представляла всем своеобразным талисманом на бой.
В соцсетях самого Фергюсона бейсбольный мяч появился намного раньше. Вот:
В свободное от тренировок время Фергюсон приходит на бейсбольные матчи и встречается с бейсболистами:
Когда может, играет сам: