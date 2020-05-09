Тони Фергюсон сделал бейсбол частью жизни. Занимался в школе, а теперь играет с мячом для веселья

Тони Фергюсон постоянно развивается – использует различные методы тренировок и даже заостряет локти. Всему этому Фергюсон учился еще в школе, когда занимался сразу тремя видами спорта. Он совмещал американский футбол, борьбу и бейсбол. Позже Фергюсон добился успеха в MMA, но рассказывал, что остальные увлечения остались с ним навсегда.

В марте 2019-го Тони Фергюсон неожиданно написал в твиттере: «Я не думаю, что кто-то из вас понимает, насколько я хорош в бейсболе. Мне нравится игра, я чувствую, что у меня есть потенциал, чтобы быть великим». Фанаты в комментариях в ответ только посмеялись, а многие отметили надоевшие твиты от Фергюсона.