UFC 256

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MMA
Аманда Нуньес и Меган Андерсон подерутся на UFC 259
#UFC 259
MMA
Фигередо и Морено провели бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Результат – ничья
#Дейвесон Фигередо
MMA
Фергюсон выдержал рычаг локтя, но проиграл Оливейре единогласным решением судей
#Тони Фергюсон
MMA
Где смотреть бой Тони Фергюсон – Чарльз Оливейра на UFC 256
#Тони Фергюсон
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Фигередо попал в больницу с желудочной инфекцией в ночь перед боем. Вышел – и зрелищно защитил титул UFC
#Дейвесон Фигередо
Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд
#Тони Фергюсон
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