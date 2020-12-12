Тони Фергюсон
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Где смотреть бой Тони Фергюсон – Чарльз Оливейра на UFC 256
12 декабря, 22:55
В ночь с 12 на 13 декабря на UFC 256 пройдет бой между Тони Фергюсоном и Чарльзом Оливейра.
Тони Фергюсону 36. В его карьере было 29 боев, 25 из которых – победные (+ 4 поражения). Последний бой он провел в мае этого года – проиграл Джастину Гейджи.
Статистика 31-летнего Чарльза Оливейры немного хуже: 29 побед и 8 поражений.
Прямую трансляцию вы можете посмотреть:
- На UFC Fight Pass. Основной кард стартует примерно в 06:00 по московскому времени.
- Стриминговой платформе Wink.
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