Где смотреть бой Тони Фергюсон – Чарльз Оливейра на UFC 256

В ночь с 12 на 13 декабря на UFC 256 пройдет бой между Тони Фергюсоном и Чарльзом Оливейра.

Тони Фергюсону 36. В его карьере было 29 боев, 25 из которых – победные (+ 4 поражения). Последний бой он провел в мае этого года – проиграл Джастину Гейджи.

Статистика 31-летнего Чарльза Оливейры немного хуже: 29 побед и 8 поражений.

Прямую трансляцию вы можете посмотреть: