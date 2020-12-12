Тони Фергюсон
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Чарльз Оливейра
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#Тони Фергюсон #MMA #UFC #Чарльз Оливейра #UFC 256

Где смотреть бой Тони Фергюсон – Чарльз Оливейра на UFC 256

12 декабря, 22:55

В ночь с 12 на 13 декабря на UFC 256 пройдет бой между Тони Фергюсоном и Чарльзом Оливейра.

Тони Фергюсону 36. В его карьере было 29 боев, 25 из которых – победные (+ 4 поражения). Последний бой он провел в мае этого года – проиграл Джастину Гейджи.

Статистика 31-летнего Чарльза Оливейры немного хуже: 29 побед и 8 поражений.

Прямую трансляцию вы можете посмотреть:

  • На UFC Fight Pass. Основной кард стартует примерно в 06:00 по московскому времени.
  • Стриминговой платформе Wink.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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